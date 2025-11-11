Galatasaray'dan canlı yayında transfer cevabı: Ademola Lookman için resmi açıklama

'Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde 'yılın golcüsü' ödülü, Victor Osimhen'e verildi. Ödülü Nijeryalı santrforun yerine Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan aldı. Canlı yayın sırasında sarı-kırmızılı yöneticiye, Ademola Lookman'la ilgili sürpriz bir soru geldi.

"LOOKMAN DEVRE ARASINDA GEL İYOR MU?"

Gazeteci Levent Tüzemen, ödül takdim ettiği Yazgan'a, "Sevgili Eray, Dursun Özbek'e bir şey soracağım. Osimhen'in bir arkadaşı var; Lookman. Devre arası geliyor mu?" sorusunu yöneltti.

"OKAN BURUK'UN İSTEDİĞİ OYUNCULARI ALIYORUZ"

Galatasaray Genel Sekreteri, Başkan Dursun Özbek'e dönerek, "Sevgili başkana, en son benzer bir ortamda 'Osimhen geliyor mu?' diye sormuşlardı hatırlarsanız. Siz (Dursun Özbek) o zaman çok kıvrak bir cevap verdiniz ama ben unuttum. Nasıl cevap vermeliyim sizce? Şu anda harika bir kadromuz var, gayet yeterli. Kadronun üstüne koya koya geliyoruz. Hocamızın arzu ettiği, ihtiyacı olduğu şekilde kadronun üstüne koymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.