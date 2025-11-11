Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'dan canlı yayında transfer cevabı: Ademola Lookman için resmi açıklama

Galatasaray'dan canlı yayında transfer cevabı: Ademola Lookman için resmi açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;dan canlı yayında transfer cevabı: Ademola Lookman için resmi açıklama
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, yaz transfer döneminin ardından ara transfer için de adı sarı-kırmızılılar ile anılan Ademola Lookman'la ilgili konuştu. Atalanta forması giyen Nijeryalı futbolcunun güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

'Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde 'yılın golcüsü' ödülü, Victor Osimhen'e verildi. Ödülü Nijeryalı santrforun yerine Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan aldı. Canlı yayın sırasında sarı-kırmızılı yöneticiye, Ademola Lookman'la ilgili sürpriz bir soru geldi.

Galatasaray'dan canlı yayında transfer cevabı: Ademola Lookman için resmi açıklama - 1. Resim

"LOOKMAN DEVRE ARASINDA GELİYOR MU?"

Gazeteci Levent Tüzemen, ödül takdim ettiği Yazgan'a, "Sevgili Eray, Dursun Özbek'e bir şey soracağım. Osimhen'in bir arkadaşı var; Lookman. Devre arası geliyor mu?" sorusunu yöneltti.

Galatasaray'dan canlı yayında transfer cevabı: Ademola Lookman için resmi açıklama - 2. Resim

"OKAN BURUK'UN İSTEDİĞİ OYUNCULARI ALIYORUZ"

Galatasaray Genel Sekreteri, Başkan Dursun Özbek'e dönerek, "Sevgili başkana, en son benzer bir ortamda 'Osimhen geliyor mu?' diye sormuşlardı hatırlarsanız. Siz (Dursun Özbek) o zaman çok kıvrak bir cevap verdiniz ama ben unuttum. Nasıl cevap vermeliyim sizce? Şu anda harika bir kadromuz var, gayet yeterli. Kadronun üstüne koya koya geliyoruz. Hocamızın arzu ettiği, ihtiyacı olduğu şekilde kadronun üstüne koymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD Gazze sınırına üs mü kuruyor? 500 milyon dolarlık proje gündemdeSerhan Onat kimdir, kaç yaşında? Survivor 2026 kadrosuna dahil oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bir suç duyurusu da Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'ndan: TFF adımı lekeledi! - SporBir suç duyurusu daha: TFF adımı lekelediEski kulüp başkanının 'şike' iddiası gündem oldu: Yüzde 100 garanti maçlar için çok yüksek para - SporEski kulüp başkanından 'şike' açıklaması geldiDursun Özbek'ten Eren Elmalı ve Metehan Baltacı sözleri: Hata yapmış olabilirler! - SporBahis skandalında 'zaman aralığı' detayıİspanya-Türkiye maçı öncesi sakatlık açıklaması: Lamine Yamal kadrodan çıkarıldı - Sporİspanya'dan açıklama: Türkiye maçı öncesi kadrodan çıkarıldıOyuncak silahla beIN Sports'u basan şahsın ifadesi! 'Pişman değilim' - SporTV binasını oyuncak silahla basan şahsın ifadesiİbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 'adil rekabet' mesajı: Taviz vermeyeceğiz! - SporHacıosmanoğlu'ndan 'adil rekabet' mesajı: Taviz vermeyeceğiz
Sonraki Haber Yükleniyor...