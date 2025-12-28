Düzce'de kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu. Kazada 5'i çocuk olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yurt genelinde etkisini hissettirmeye başlayan kar yağışı, kazaları da beraberinde getirdi.

Düzce’nin Yığılca ilçesinde, İ.D. idaresindeki otomobil, Düzce-Yığılca karayolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada aynı aileden Kuzey, Anıl, İlknur, Öykü, Erdal, Ayşenur, Atlas ve Asya D. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve uygulama Hastanesi'ne nakledildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

