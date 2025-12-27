Kaydet

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde sabahın erken saatlerinde etkisini artıran şiddetli fırtına, denizde dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Sahil şeridinde kontrolsüz şekilde sürüklenen bir balıkçı teknesi, art arda gelen dalgaların şiddetine dayanamayarak Sevgi, Barış ve Dostluk Köprüsü'ne çarptı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydettiği görüntülerde, rüzgarın hızı ve dalgaların tekneyi savurduğu anlar tüm çıplaklığıyla görüldü. Olay sırasında teknede kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önlerken, hem teknede hem de köprüde maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının devam edebileceği uyarısında bulunarak sahil kesimlerinde dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

