TGRT Haber’de yayınlanan "Taksim Meydanı" programında, daha önce asgari ücret tahmininin tuttuğunu hatırlatan eski milletvekili Ali Turan, milyonlarca emeklinin beklediği zam oranlarına ilişkin dikkat çekici öngörülerde bulundu.

2026 asgari ücret rakamının netleşmesinin ardından gözler bu kez emekli ve memur maaş zamlarına çevrildi. Ocak ayında yapılacak artışı merakla bekleyen milyonlarca emekli, özellikle en düşük emekli maaşının kaç liraya yükseleceğini araştırıyor.

Zam beklentileri sürerken, TGRT Haber canlı yayınında konuşan AK Parti eski Milletvekili Ali Turan’ın emekliler için yaptığı çıkış dikkat çekti. Turan, yüksek maaş alanlara zam yapılmaması, en düşük emekli maaşlarının ise önceliklendirilmesi gerektiğini savunarak hükümete dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

AK Parti eski Milletvekili Ali Turan

"EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 30'UN ÜZERİNDE OLMALI"

Hükümetin ve devletin emeklilere en yüksek imkanları sunması gerektiğini vurgulayan Turan, maaş zamları için de alt sınır çizdi.

Mevcut veriler ışığında emekli maaşlarına yapılacak zammın en az %30 ve üzerinde olacağını tahmin eden Turan, bütçenin doğru yönetilmesi ve maaşlar arasındaki uçurumun kapatılması durumunda bu oranın düşük maaş alanlar için %40 seviyelerine çıkabileceğini belirtti.

Turan, bütçeyi sarsmadan adaleti sağlamak adına; milletvekili emeklileri gibi yüksek maaş alanlara daha az zam yapılmasını, bu payın ise en düşük maaş alanlara aktarılmasını da önerdi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN "20 BİN TL" ÖNGÖRÜSÜ

"Geçen Barış Yarkadaş'la burada bir tahminde bulunmuştuk. Bize de biraz yine hakaret ettiler ama asgari ücretle ilgili söylediğimiz rakam çıktı." sözleriyle konuşmasına başlayan Ali Turan, En düşük emekli maaşına dair beklentilerini de paylaştı ve rakamın psikolojik sınırın altında kalmayacağını söyledi.

Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en düşük emekli maaşını 20.000 TL’nin altında belirlemeyeceğini düşündüğünü dile getirdi.

Ali Turan ayrıca, bu artışın emeklileri rahatlatması için Ramazan ayından önce hayata geçirilmesinin isabetli olacağını sözlerine ekledi.

