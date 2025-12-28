Surinam’da bir şahıs, aralarında beş çocuğun da bulunduğu dokuz kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

Surinam’ın başkenti Paramaribo’da bir adam, gece boyunca beşi çocuk olmak üzere dokuz kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Polis, şüphelinin yaralanarak gözaltına alındığını açıkladı.

İKİ KİŞİ DE YARALI

Polis tarafından yapılan açıklamada, “27 Aralık Cumartesi gecesinden 28 Aralık Pazar sabahına kadar bir erkek, kesici bir aletle dört yetişkin ve beş çocuğu öldürdü. Bir çocuk ve bir yetişkin ise ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı” denildi.

VURULAN ŞÜPHELİ HASTANEDE

AFP'nin haberine göre açıklamada, güvenlik güçlerinin şüpheliyi durdurmak için ateş açmak zorunda kaldığı ve şüphelinin bacaklarından yaralanarak hastaneye kaldırıldığı da bildirildi.

