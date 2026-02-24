Cape Town'da alarm! Dış hatlar terminalinde yangın çıktı, uçuşlar durduruldu
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin en yoğun havalimanlarından Cape Town Uluslararası Havalimanı’nda çıkan yangın paniğe neden oldu. Dış hatlar terminalinde çıkan yangın sonrası uluslararası uçuşlar geçici olarak askıya alındı.
- Cape Town Uluslararası Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde yangın çıktı.
- Yangın nedeniyle uluslararası uçuşlar geçici süreyle durduruldu ve bazı uçuşlar alternatif havalimanlarına yönlendirildi.
- Havalimanının internet altyapısı ve bilgi teknolojileri sistemlerinde hasar meydana geldi.
- Yangın hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı; yolcu ve personelin güvende olduğu açıklandı.
- Yangının elektrik kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor ve teknik inceleme başlatıldı.
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Batı Cape eyaletinde bulunan Cape Town Uluslararası Havalimanı’nda öğle saatlerinde yangın çıktı. Ülkenin ikinci en yoğun havalimanı olan tesiste yaşanan olay sonrası güvenlik önlemleri artırıldı.
Airports Company South Africa Sözcüsü Ofentse Dijoe, yangının dış hatlar terminalinde başladığını ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındığını açıkladı. Dijoe, yolcu ve personelin güvende olduğunu vurguladı.
UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI
Yangın nedeniyle uluslararası uçuşlar geçici süreyle durduruldu. Havalimanına iniş yapması planlanan bazı uçakların ise çevredeki alternatif havalimanlarına yönlendirildiği bildirildi.
Yetkililer, daha önce iniş yapan uluslararası uçuşlara ait işlemlerin ise kontrollü şekilde sürdürüldüğünü belirtti.
ALTYAPIDA HASAR VAR
Dijoe, yangının havalimanının internet altyapısı ve bilgi teknolojileri sistemlerinde hasara yol açtığını ifade etti. Bu nedenle yolculara, özellikle iç hat uçuşlarıyla ilgili güncel bilgileri doğrudan havayolu şirketlerinden takip etmeleri tavsiye edildi.
Ulusal basında yer alan ilk değerlendirmelere göre yangının elektrik kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Olayla ilgili teknik inceleme başlatıldı.