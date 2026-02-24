Güney Afrika Cumhuriyeti’nin en yoğun havalimanlarından Cape Town Uluslararası Havalimanı’nda çıkan yangın paniğe neden oldu. Dış hatlar terminalinde çıkan yangın sonrası uluslararası uçuşlar geçici olarak askıya alındı.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Batı Cape eyaletinde bulunan Cape Town Uluslararası Havalimanı’nda öğle saatlerinde yangın çıktı. Ülkenin ikinci en yoğun havalimanı olan tesiste yaşanan olay sonrası güvenlik önlemleri artırıldı.

Airports Company South Africa Sözcüsü Ofentse Dijoe, yangının dış hatlar terminalinde başladığını ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındığını açıkladı. Dijoe, yolcu ve personelin güvende olduğunu vurguladı.

Cape Townda alarm! Dış hatlar terminalinde yangın çıktı, uçuşlar durduruldu

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Yangın nedeniyle uluslararası uçuşlar geçici süreyle durduruldu. Havalimanına iniş yapması planlanan bazı uçakların ise çevredeki alternatif havalimanlarına yönlendirildiği bildirildi.

Yetkililer, daha önce iniş yapan uluslararası uçuşlara ait işlemlerin ise kontrollü şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

ALTYAPIDA HASAR VAR

Dijoe, yangının havalimanının internet altyapısı ve bilgi teknolojileri sistemlerinde hasara yol açtığını ifade etti. Bu nedenle yolculara, özellikle iç hat uçuşlarıyla ilgili güncel bilgileri doğrudan havayolu şirketlerinden takip etmeleri tavsiye edildi.

Ulusal basında yer alan ilk değerlendirmelere göre yangının elektrik kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili teknik inceleme başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası