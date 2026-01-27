Havalimanında 'balon' alarmı! Uçuşlar bir kez daha durduruldu
Vilnius Havalimanı’nda Belarus’tan geldiği tahmin edilen balonlar nedeniyle uçuşlar geçici olarak durduruldu. Yetkililer, kısa süre içinde seferlerin yeniden başlamasını planlıyor.
Vilnius Havalimanı'nda uçuşlar, Belarus sınırından geldiği düşünülen balonlar nedeniyle bir kez daha askıya alındı ve Litvanya bu durumu "hibrit saldırı" olarak nitelendirerek Belarus'u kaçak sigara taşımakla suçladı.
- Vilnius Havalimanı'nda uçuşlar, Belarus sınırından gelen balonlar nedeniyle askıya alındı.
- Bu durum, Ekim 2025'ten bu yana 10'dan fazla kez tekrar eden yaygın bir sorun.
- Litvanya, balonların Belarus'tan kaçak sigara taşıdığını iddia ederek, bunu bir "hibrit saldırı" olarak nitelendiriyor.
- Havalimanı, Belarus sınırına yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunuyor.
Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki Vilnius Havalimanı’nda uçuşlar, Belarus sınırından geldiği düşünülen balonlar nedeniyle bir kez daha askıya alındı. Ulusal Kriz Yönetim Merkezi Sözcüsü, yerel saatle 19.05’te durdurulan seferlerin 20.05’te yeniden başlatılmasının hedeflendiğini açıkladı.
BENZER DURUM SIK SIK YAŞANIYOR
Havaalanı, Belarus sınırına yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunuyor. Ekim 2025’ten bu yana benzer balon tehditleri nedeniyle uçuşlar 10’dan fazla kez durdurulmuştu. En son aksama 3 Aralık 2025 tarihinde yaşanmıştı.
KAÇAK SİGARA TAŞIYAN HAVA BALONLARI İDDİASI
Litvanya, uçuşlardaki aksamanın komşu Belarus’tan kaçak sigara taşıyan hava balonları nedeniyle yaşandığını savunmuş, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’yu bu uygulamaya izin vermekle suçlayarak, bunu bir "hibrit saldırı" olarak nitelendirmişti.