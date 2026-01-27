Vilnius Havalimanı’nda Belarus’tan geldiği tahmin edilen balonlar nedeniyle uçuşlar geçici olarak durduruldu. Yetkililer, kısa süre içinde seferlerin yeniden başlamasını planlıyor.

Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki Vilnius Havalimanı’nda uçuşlar, Belarus sınırından geldiği düşünülen balonlar nedeniyle bir kez daha askıya alındı. Ulusal Kriz Yönetim Merkezi Sözcüsü, yerel saatle 19.05’te durdurulan seferlerin 20.05’te yeniden başlatılmasının hedeflendiğini açıkladı.

BENZER DURUM SIK SIK YAŞANIYOR

Havaalanı, Belarus sınırına yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunuyor. Ekim 2025’ten bu yana benzer balon tehditleri nedeniyle uçuşlar 10’dan fazla kez durdurulmuştu. En son aksama 3 Aralık 2025 tarihinde yaşanmıştı.

KAÇAK SİGARA TAŞIYAN HAVA BALONLARI İDDİASI

Litvanya, uçuşlardaki aksamanın komşu Belarus’tan kaçak sigara taşıyan hava balonları nedeniyle yaşandığını savunmuş, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’yu bu uygulamaya izin vermekle suçlayarak, bunu bir "hibrit saldırı" olarak nitelendirmişti.

