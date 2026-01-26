ABD’nin Maine eyaletinde Bangor Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış sırasında 8 kişiyi taşıyan özel jet düştü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, havalimanı pisti geçici olarak kapatıldı.

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, Bombardier Challenger 600 tipi jetin, Bangor Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışı sırasında düştüğü belirtildi.

8 KİŞİYİ TAŞIYORDU

Uçakta 8 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

UZAK DURUN TALİMATI

Havalimanından yapılan açıklamada da pistin geçici olarak kapatıldığı belirtilerek, vatandaşlardan havalimanından uzak durmaları istendi.

Yolcuların sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

