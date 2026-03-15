Türk tarihçiliğinin önemli ismi Prof. Dr. İlber Ortaylı, son yolculuğuna anlamlı bir vasiyetle uğurlandı. Ortaylı’nın yıllar önce Üsküdar’da sesinden etkilenerek "Selamı sen vereceksin" dediği imam hatip Dursun Şahin, bu vasiyeti Almanya’da yerine getirdi. Öte yandan Ortaylı'nın yarınki cenaze töreni için bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın yıllar önceki bir vasiyeti gün yüzüne çıktı.

Üsküdar Çinili Camii’nin imam hatibi Dursun Şahin’in cuma namazı sonrası okuduğu selayı dinleyen Ortaylı, bu etkileyici anın ardından Şahin ile tanışmayı istedi.

"SENDE FARKLI BİR TAVIR VAR"

Ortaylı'nın "Sende farklı bir tavır var, kimden ders aldın" sorusu karşısında Dursun Şahin, Amir Ateş'ten ders aldığını söyledi.

VASİYETİ GERÇEKLEŞTİ

Bunun üzerine Ortaylı, Şahin'e "Ben ölürsem selamı sen vereceksin" vasiyetini bıraktı. Yıllar sonra ortaya çıkan bu unutulmaz anı, hem Ortaylı'nın hem de Şahin'in sevenlerine duygu dolu anlar yaşattı.

13 Mart'ta hayatını kaybeden İlber Ortaylı'nın vasiyetini yerine getiren Dursun Şahin, Almanya'nın Reinlandpfalz Eyaleti'ndeki Ditip Schifferstadt Merkez Camii'nde selayı okudu.

CENAZE TÖRENİ İÇİN YOLLAR KAPATILACAK

Öte yandan Ortaylı'nın cenaze töreni için saat 09.00 itibarı ile bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Trafiğe kapatılacak güzergahlar şöyle:

"İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Aslanhane Sokak, Mıhçılar Caddesi, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak, Fatih Türbesi Sokak."

Alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ve Haydar Bey Caddesi'nin kullanılabileceği belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası