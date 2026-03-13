Tarihçi İlber Ortaylı'nın vefatından kısa süre önce verdiği röportaj yeniden gündem oldu. Ortaylı, o dönem Suriye'deki terör örgütü YPG'nin provokasyonları üzerinden bölgedeki gelişmeleri değerlendirirken "Orta Doğu'da bir harita çizilecekse biz çizeriz. Biz burada yaşıyoruz. Bizden başkası çizemez." ifadelerini kullanmıştı. Sahadaki askeri gücün Türkiye olduğunu vurgulayan Ortaylı, ABD'nin bölge politikalarını da sert sözlerle eleştirmişti.

Hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın, 1 buçuk ay önce verdiği son röportajı ortaya çıktı. Ocak ayında terör örgütü YPG yandaşlarının, Türkiye sınırının Suriye tarafı, Kamışlı-Nusaybin hattında Türk bayrağına çirkin bir saldırıda bulunmasına tepki gösteren Ortaylı, bu saldırı üzerinden net Orta Doğu mesajı vermişti.

"SAHADA GERÇEK GÜÇ TÜRKİYE'DE"

CNNTürk'e verdiği röportajda o dönem, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere değinen Ortaylı, terör örgütü YPG unsurlarının geriletilmesinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonel becerisinin belirleyici olduğunu ifade etmişti. Ortaylı, "Türkiye'nin gücü ve sahadaki becerisi olmasa, Suriye ordusunun bu temizliği yapabileceğine kimse inanmaz." diyerek, sahadaki gerçek askeri gücün Türkiye olduğunu belirtmişti.

Prof. Dr. İlber Ortaylı

"ABD'LİLER COĞRAFYA BİLMİYOR"

Ortaylı, bölgedeki aktörlerden ABD'ye yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu. Amerikalıların coğrafya bilmediğini ve diplomasi anlayışlarının yetersiz olduğunu savunan Ortaylı, ABD'nin Washington'daki İngiliz sefareti olmasa dış politikada adım atamayacak durumda olduğunu belirtmişti.

"ORTA DOĞU’DA BİR HARİTA ÇİZİLECEKSE BİZ ÇİZERİZ"

Tarihçi Ortaylı, bölgedeki azınlık grupların sırtlarını ABD'ye dayayarak bir gelecek kuramayacakları uyarısında bulunarak, "Orta Doğu’da bir harita çizilecekse biz çizeriz. Biz burada yaşıyoruz. Gidecek başka bir yerimiz yok. Denize buradan çıktık. Uzaya da buradan çıkarız. Biz burada olduğumuz sürece de bizden başkası çizemez." demişti.

Bayrak provokasyonuna da değinen Ortaylı, bu eylemleri yapanların şiddetle cezalandırılması gerektiğini söylemişti. Ortaylı, Türk toplumunun bayrak konusundaki hassasiyetinin en üst seviyede olduğunu hatırlatarak, "Bayrak indirilmez; bu, Türklerin mantığını kaybettiği en zayıf noktadır." uyarısını yapmıştı.

