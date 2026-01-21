Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sınır hattında terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Tunç, provokatif saldırıya ilişkin 14 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Suriye ordusunun terör örgütü YPG’ye yönelik operasyonlarını fırsat bilen terör örgütü YPG yandaşları, Türkiye sınırının Suriye tarafı, Kamışlı-Nusaybin hattında Türk bayrağına çirkin bir saldırıda bulunmuştu. Saldırı sonrasında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştı.

14 KİŞİ GÖZALTINDA

Dün saldırıyı "Devletimizin egemenliğine ve toplumsal huzurumuza yönelen hiçbir saldırı, hiçbir provokasyon cezasız kalmayacaktır" sözleri ile kınayan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişmeyi duyurdu. Bakan Tunç, çirkin saldırıyla ilgili 14 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Tunç, şunları söyledi:

393 kişi hakkında işlem yapılmıştı, bunlardan 35 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 105 kişi hakkında gözaltı kararı, 50 kişi hakkında da yakalama kararı var. Özelikle Suriye hükümeti ile hükümet güçleri YPG terör örgütü mensupları arasındaki çatışmaları bahane ederek ülkemizin çeşitli yerlerinde gösterilen gösteriler ve provokasyon ile ilgili gerekli adli soruşturmalar yapılıyor. Gözaltı süreçleri devam ediyor. Özellikle bayrak indirenlerin tespiti ile ilgili çalışmalar da devam ediyor.

“PROVOKASYONLARIN SON HALKASI”

Türk milletinin bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi Türk bayrağına yönelik Nusaybin-Kamışlı sınırında terör örgütü unsurlarınca gerçekleştirilen saldırıya tepki yağmıştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, saldırıyı lanetleyerek “Şanlı bayrağımıza uzanan her el tüm milletimize ve asırlık kardeşliğimize uzanmış demektir. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütülen sürece karşı bir süredir devam eden provokasyonların son halkası olan bu menfur eylem, ülkemizin barış ve huzur iklimini zehirlemek, tarihi fırsatları boşa çıkarmak üzere planlanmış açık bir sabotajdır” demişti.

“ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Birliğimize, beraberliğimize ve milletimizin huzuruna kast eden bu menfur girişiminin; kardeşliğimize gölge düşürmesine, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize zarar vermesine asla izin vermeyeceğiz” mesajını vermişti.

“BEDELİNİ MUHAKKAK ÖDEYECEK”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, “Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir. Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir” sözleri ile tepki göstermişti.

“CEZASIZ KALMAYACAK”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını belirterek “Devletimizin egemenliğine ve toplumsal huzurumuza yönelen hiçbir saldırı, hiçbir provokasyon cezasız kalmayacaktır" demişti.

