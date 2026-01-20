Terör örgütü YPG yandaşları, Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonlarını fırsat bilerek Türkiye sınırının Suriye tarafı, Kamışlı-Nusaybin hattında Türk bayrağına çirkin bir saldırıda bulundu. Konuya ilişkin İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bu tür eylemleri planlayan ve icra edenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır. Olayla ilgili olarak ilgili kurumlarımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Suriye tarafındaki terör örgütü YPG/SDG yandaşları, Türkiye-Suriye sınırı Nusaybin-Kamışlı hattında Türk bayrağına yönelik alçak bir saldırıda bulundu. Saldırı sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan sert bir açıklama geldi.

"ALÇAK BİR PROVOKASYON"

X'teki sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Duran, "Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur." dedi.

"EN KARARLI ŞEKİLDE KARŞILIK BULACAK"

Duran, "Bu tür eylemleri planlayan ve icra edenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır." ifadelerini kullandı.

"KARANLIK ODAKLAR BİR KEZ DAHA DEVREYE GİRDİ"

Söz konusu saldırıyla, terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların bir kez daha devreye girdiğini belirten Duran, "Bu girişimler, ne devletimizin kararlılığını zayıflatabilecek ne de milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecektir." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

"Olayla ilgili olarak ilgili kurumlarımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullanan Duran, şunları kaydetti:

"Bu hain teşebbüsün failleri ve arkasındaki yapılar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır."

