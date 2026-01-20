Suriye'de peş peşe terör saldırısı: 10 sivil hayatını kaybetti
Suriye’nin Haseke kırsalında terör örgütü YPG’nin sivilleri hedef alan saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti. Kontrol noktası yakınında araçlara açılan ateş sonucu kadın ve çocukların da bulunduğu siviller öldürüldü.
- YPG, Suriye'nin Haseke kırsalında düzenlediği saldırıda 10 sivili öldürdü, kurbanlar arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor.
- Suriye ordusu, saldırının YPG tarafından sivillerin bölgeden ayrılmasını engellemek amacıyla bilinçli yapıldığını iddia etti.
- Suriye ordusu ayrıca, YPG'nin Hol kampındaki DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığını duyurdu.
- Olay, Suriye ordusunun Fırat'ın doğusuna ilerleyişi sırasında çatışmaların yeniden alevlendiği bir dönemde gerçekleşti.
- Bu saldırı, Şam yönetimi ile YPG arasında kısa süre önce duyurulan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasına rağmen yaşandı.
Suriye’nin Haseke kırsalında terör örgütü YPG unsurlarının saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti.
Çatışmaların yaşandığı kontrol noktası yakınında araçlara ateş açılması sonucu iki araçta bulunan siviller öldürüldü. Hayatını kaybedenler arasında iki kadın ve iki çocuk bulunuyor.
Saldırının, terör örgütünün bir gün önce tahliye ettiği Mukmin köyü çevresinde gerçekleştiği aktarıldı. Bölgeden kaçmaya çalışan ailelere ait araçlar kurşun izleriyle delik deşik halde bulundu.
İSRAİL BAĞLANTISI
PKK/YPG’li bir yetkili, AFP’ye yaptığı açıklamada İsrail ile temas halinde olduklarını belirterek, “İsrailli figürler bizimle iletişim halinde ve herhangi bir şekilde İsrail’den destek bekliyoruz” dedi.
SURİYE ORDUSU: AMAÇ HALKIN BÖLGEDEN ÇIKMASINI ENGELLEMEK
Suriye ordusu yetkilileri, saldırının YPG’li teröristler tarafından bilinçli şekilde yapıldığını, hedefin sivillerin bölgeden ayrılmasını engellemek olduğunu kaydetti. Çatışmalar, Suriye ordusunun Fırat’ın doğusuna doğru ilerleyişi sırasında yeniden alevlendi.
HOL KAMPINDA DEAŞ TERÖRÜ
Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi, resmi ajans SANA’ya yaptığı açıklamada, YPG’nin Hol kampındaki DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığını duyurdu.
Açıklamada, Suriye Arap Ordusu’nun iç güvenlik güçleriyle birlikte bölgeye gireceği, alanın tamamen güvenli hale getirileceği ifade edildi.
"ORDU TÜM SURİYELİLERİN GÜVENCESİ"
SANA’ya konuşan askeri kaynaklar, Kürt halkının korunması ve güvenliğinin sağlanması konusunda mutlak kararlılık mesajı verdi. Ordunun tüm Suriyelilerin kalesi olduğu, hedefin istikrarı yeniden sağlamak ve kamu kurumlarını korumak olduğu kaydedildi.
ATEŞKES ANLAŞMASI SONRASI GERİLİM TIRMANDI
Pazar günü Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam yönetimi ile YPG arasında ateşkes ve tam entegrasyon anlaşması yapıldığını duyurmuştu.
SURİYE’DE SON DURUM
Suriye ordusu, Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması’na rağmen kuzeydoğuda ilerleyişini sürdürürken Haseke ve Ayn el-Arab çevresinde çatışmalar yeniden başladı. Ordu birliklerinin Haseke’de dört noktaya konuşlandığı, Ayn el-Arab yönünde ise Sırrin hattına girdiği bildirildi.
AYN EL-ARAB HATTINDA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR
Suriye ordusu, Ayn el-Arab’ın güneyindeki Sırrin beldesinde kontrol sağlamaya çalışırken YPG’li teröristlerle ağır silahların kullanıldığı çatışmalar yaşanıyor. Aynı saatlerde Haseke’nin güney hattında da karşılıklı ateş yoğunlaştı.
HOL KAMPI VE PETROL SAHASI KONTROL ALTINDA
Ordu güçleri, DEAŞ mensuplarının ailelerinin tutulduğu Hol Kampı’na doğru ilerleyerek buğday silolarının bulunduğu bölgeyi ele geçirdi. Stratejik öneme sahip Hol Petrol Sahası’na girildi, bölgede kontrol sağlanması için operasyonlar sürüyor.
AKTAN HAPİSHANESİ SURİYE ORDUSUNDA
Rakka’nın kuzeyinde bulunan ve YPG işgali altındaki Aktan Hapishanesi’nde Suriye ordusu tam kontrol sağladı. Hapishane çevresine güvenlik güçleri konuşlandırıldı, çatışma iddiaları yalanlandı.
YPG’DEN SİVİL KATLİAMI
El-Şaddadi yakınlarında bir yolcu otobüsünde kara mayını patlaması sonucu bir sivilin öldüğü kaydedildi.
'GÖRÜŞMELER ÇÖKTÜ' İTİRAFI
YPG’ye bağlı sözde özerk yapının Şam temsilcisi Abdülkerim Ömer, “Suriye makamlarıyla görüşmeler çöktü. Devletin talebi koşulsuz teslim” sözleriyle sürecin çıkmaza girdiğini kabul etti.