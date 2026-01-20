Suriye’de ateşkes bir kez daha sahada bozuldu. YPG militanları, Ayn el-Arab’ın güneyinde yeniden silaha sarılarak çatışmaları tırmandırdı. Aynı saatlerde Suriye ordusu, stratejik öneme sahip Kabur Barajı’nda kontrolü ele aldı.

Suriye’de Şam yönetimi ile yapılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması’nı reddeden YPG, sahada yeniden silahlı çatışmalara yöneldi.

Haseke çevresi ile Ayn el-Arab’ın güneyinde sabah saatlerinde duran çatışmalar öğle saatlerinden itibaren yeniden başladı.

Kaynaklara göre Suriye ordusunun Fırat Nehri’nin doğusundaki ilerleyişi sırasında terörist YPG unsurlarıyla temas yeniden yoğunlaştı.

AL JAZEERA: MAZLUM ABDİ'DEN İTİRAZ GELDİ

Al Jazeera’nın özel kaynaklarına göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin Şam'da yaptığı görüşmenin sonuçsuz kaldığı öğrenildi.

Abdi anlaşmanın imzalanmasından bir gün önce Şam’a geldi. Abdi’nin, anlaşma imzalandıktan sonra şartların yeniden tartışılmasını talep ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynaklar, bu talebin Şam yönetimi tarafından kabul edilmediğini ve anlaşmanın mevcut haliyle uygulanmasının istendiğini aktardı.

Suriye ordusu, El-Hol’u kontrol altına almak üzere giriş yapmaya başladı.

HASEKE ÇEVRESİNDE SİLAH SESLERİ

Haseke ili çevresinde sabah saatlerinde kısa süreli bir sükûnet yaşandı. Ancak TSİ 12.15 itibarıyla Suriye güçleri ile YPG militanları arasında yer yer çatışmalar yeniden başladı.

Çatışmaların, Haseke’nin güneydoğusunda yer alan Abdülaziz Dağı çevresinde yoğunlaştığı aktarıldı.

Suriye ordusu, biri Haseke kent merkezi girişi olmak üzere bölgede dört ayrı noktada konuşlandı.

Haseke üzerinde Uluslararası Koalisyona ait savaş uçakları fotoğraflandı.

AYN EL-ARAB HATTINDA GERİLİM TIRMANDI

Ayn el-Arab cephesinde de tansiyon yükseldi. Suriye ordusu, kentin yaklaşık 30 kilometre güneybatısında bulunan ve Münbiç ile Fırat’ın doğusunu birbirine bağlayan Kara Kozak Köprüsü’ndeki YPG unsurlarının çekilmesi için TSİ 13.00’e kadar süre verilmişti.

Sürenin dolmasının ardından Kara Kozak Köprüsü çevresi ile Sırrin beldesi girişinde çatışmalar yeniden başladı. Bölgede karşılıklı silah sesleri duyuldu.

ŞAM YÖNETİMİ KONTROL İÇİN İLERLİYOR

Suriye ordusu, Şam yönetimi ile YPG arasında 18 Ocak’ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında Haseke ve Ayn el-Arab’ın kontrolünü devralmak amacıyla sahadaki ilerleyişini sürdürüyordu.

Söz konusu anlaşmada, YPG’nin işgalindeki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların Suriye devletinin resmi kurumları ve idari yapısına bağlanması öngörülüyordu.

ANLAŞMA MADDELERİ SAHADA UYGULANMADI

Anlaşmada ayrıca Ayn el-Arab bölgesinden ağır silahlı unsurların çekilmesi, kent sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücünün kurulması ve Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı yerel bir polis teşkilatının oluşturulması yer alıyordu.

