Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suriye'de yaşanan gelişmeleri, devletin ilgili tüm kurumlarıyla birlikte yakından ve titizlikle takip ettiklerini bildirdi.

Tunç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu hassas süreçte, özellikle sosyal medya mecraları üzerinden yürütülen dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan provokatif paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca resen soruşturmalar başlatılmıştır. Suç teşkil eden içerikler bakımından, erişim engeli başta olmak üzere tüm yargısal ve teknik tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır. Sosyal medya mecralarında bilgi kirliliğine, dezenformasyona, toplumumuzun huzurunu bozacak ve kaosa sebep olacak girişimlere asla müsaade edilmeyecektir."