Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye’deki gelişmelere ilişkin sosyal medyada yürütülen dezenformasyon ve provokasyonlara karşı uyarıda bulunarak, teyit edilmemiş bilgi ve içeriklere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye’deki gelişmeler üzerinden özellikle sosyal medya mecralarında yürütülen dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik provokatif girişimlerin titizlikle incelendiğini ifade etti.

Bu tür paylaşımların karşılıksız kalmayacağını vurgulayan Duran, sorumlular hakkında hukuk çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.

"TEYİTSİZ BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİN"

İletişim Başkanı Duran, açıklamasında kamuoyunun bu süreçte resmi kurumlar tarafından teyit edilmemiş bilgi ve içeriklere itibar etmemesinin büyük önem taşıdığını kaydederek, toplumsal huzuru hedef alan dezenformasyon ve provokasyonlara karşı duyarlılık çağrısında bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası