Suriye’de YPG tahribatı görüntülendi: Köprüleri yıkarak kaçtılar!
Suriye Ordusu’nun Tabka’yı kontrol altına almasının ardından, Rakka’ya ilerleyişi durdurmak isteyen YPG/SDG’nin bölgedeki köprüleri yıkarak geri çekildiği ortaya çıktı.
Suriye Ordusu, Fırat Nehri'nin batısında yer alan Deyr Hafir ve Meskene'yi kontrol altına almasının ardından Rakka'nın Tabka ilçesini de kontrol altına aldı.
Terör örgütü YPG/SDG, Suriye Ordusu'nun Rakka'ya girişini engellemek amacıyla bölgedeki bazı köprüleri yıktı.
Tabka ilçesinin güvenli hale gelmesinin ardından terör örgütünün yıktığı, Rakka ile Tabka ilçelerini birbirine bağlayan köprüler görüntülendi.
