Suriye'de dün imzalanan ateşkes anlaşması masada kaldı. Abdi'nin anlaşma şartlarını kabul etmediğine dair iddialar konuşulurken Suriye ordusunun Haseke'yi kuşattığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yla terör örgütü YPG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin Şam’da Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması’nı görüşmek üzere bugün bir araya gelmişti. Ancak anlaşmanın masada kaldığı, gerilimin yeniden tırmandığı öne sürüldü.

"HASEKE KUŞATILDI"

Türkiye Gazetesi muhabiri Yılmaz Bilgen konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Haseke kuşatıldı. PKK'nın direnebileceği tüm kaleler ele geçirildi. Haseke 3 hattan kuşatıldı. Birçok sivili inanılmaz derecede ateşe atıyor PKK.

Şara diyor ki bunu hemen bitirelim. Bana 2 saat ver diyor, Abdi. Sonra bana tekrar süre ver Kandilliye müzakere edeceğim diyor. Suriye tarafı bizim böyle bir süremiz yok diyor. Arka plan bu. Bütün hareketleri zaten bu anlaşmayı bozmak üzere.

Bazı teröristler de Irak'a kaçmaya başladı. Bunun yanında işin hırsızlığı da var. Elebaşları örgütün değerli gördüğü ne varsa kaçırıyor.

Ayn-el Arap'ta hiçbir şansları yok. Burada mahsur kaldılar. Burada provakasyon yapacaklar. Barzani'nin de araya girmesini istiyorlar.

En fazla 7-8 bin kişiler"

SURİYE ORDUSUYLA ÇATIŞIYORLAR

Öte yandan Rakka ilinde bazı DEAŞ'lı teröristlerin de tutulduğu Aktan Hapishanesi’ni devretmek istemeyen YPG'li teröristler Suriye ordusuyla çatışıyor.

30 kadar YPG elebaşı ile bazı devrik rejim unsurlarının da ordu operasyonlarından kaçarak bu hapishaneye sığındığı ve halen içerde oldukları öğrenildi.

Hapishanede konuşlanarak orduyla çatışmaya girenlerin toplam sayısının ise 300’ü bulduğu bildiriliyor.

Hapishanede alıkonanların büyük bölümünün ise DEAŞ'lı teröristlerin dışındaki kimseler oluşturuyor.

Bunlar arasında örgüte muhalif görülen ya da keyfi olarak alıkonan çok sayıda sivilin de bulunduğu biliniyor.

Cumhurbaşkanı Şara’nın taraflar arasında kabul edildiğini duyurduğu anlaşma, örgütün Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke’deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası