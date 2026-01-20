MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, Suriye ile ilgili açıklama yaparak, "Sadece Fırat'ın batısı değil, doğusu da Ayn el-Arab'dan Kamışlı'ya kadar faal halde bulunan terörist faaliyetlerinin kökü kurutulmalı, mıntıka temizliği bütüncül ve eş güdüm halinde hayata geçirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Değerli dava arkadaşlarım, saygı değer hanımefendiler, beyefendiler sizleri hürmetle selamlıyorum. Bugünkü toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımızı yüreğimle selamlıyor şükran duygularımı paylaşıyorum. Sizleri ve dava arkadaşlarımı takdir ve tebrik ediyor; Rabbim eksikliğinizi göstermesin diyorum. Anlayışımızda çalışmanın sınırı başarının limiti yoktur.

Ülkemizi etkileyen iç ve dış gelişmeleri, çoğalan risk ve tehditleri kapsamlı olarak ele aldık. Terörsüz Türkiye'ye karşı bozguncu tesirleri dikkatle ele aldık. Husumet senaryolarını gözden geçirip temkinli duruşumuzu teyit ettik. Terörsüz Türkiye ve bölge hedefi, ucuz hesaplara kurban verilmeyecek kadar hayatidir.

Zafer, akıl eden, iman eden; 'kim var' diye sorulduğunda sağına soluna bakmadan ben varım diyenlerin harcıdır. Cumhur İttifakı işte bu harcın ve liyakatin burcudur. Biz çıkarlarımızın değil ülkülerimizin peşindeyiz, yalanın değil hakikatin izindeyiz, halkın yanındayız Hakk’ın yanındayız, hakkaniyetin yanındayız, helalin safındayız. Biz milletimizin hizmetkarıyız.

MHP'nin siyaseti, Türk tarihinin zamanlar üstü mesajıdır. Bize göre siyaset bir meziyet mecburiyet, mensubiyet olmanın yanı sıra insana hizmetin hassasiyet ile göstermenin cümlesidir. Vakti geldiğinde Türk milletinin yazılmamış destanını şakır şakır okuyacağız, süper güç Türkiye’nin kale duvarlarından Türk-Cihan hakimiyeti mefkuresini haykıracağız. Kökümüzden kopmadan, milli kimliğimizden ayrılmadan, güç birliği ve inanç birliği halinde saflarımızı sımsıkı tutarak devamlı ilerleyeceğiz.

Şam ile Arap aşiretleri teröre karşı birleşti. SDG, Fırat'ın batısından sürüp çıkarılmıştır. SDG-YPG yuvalandığı sahalardan söküldü. Rakka ve Deyrizor esaret, baskıdan kurtarılmıştır. Son gelişmeler, Türkiye adına müspet ve kayda değerdir.

Kürt kardeşlerimiz başka, SDG/YPG başkadır. SDG/YPG terör örgütüdür. Kürt kardeşlerimizi temsil etmesi kuyruklu yalandır.

Suriye'de tezahür eden SDG/YPG provokasyonlarını 27 Şubat barış ve demokratik toplum sürecini baltalama girişimi olarak gören bizzat PKK'nın kurucu önderliğidir.

Suriye’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasına dayalı üniter bir yapının tesis edilmesi, konfederasyon, federasyon, özerklik gibi eski çatışma hatlarını ve terörist faaliyetlerini yeniden canlandıracak tartışmalar gündeme getirilmemelidir.

Sadece Fırat'ın batısı değil, doğusu da Ayn el-Arab'dan Kamışlı'ya kadar faal halde bulunan terörist faaliyetlerinin kökü kurutulmalı, mıntıka temizliği bütüncül ve eş güdüm halinde hayata geçirilmelidir.

Şam’ın güvenliği, Ankara’nın güvenliğidir, Suriye halkının saadet, selamet ve birliği Türk milletiyle bir ve aynıdır.

Terörsüz Türkiye’ye adım adım ilerledikçe korkuya kapılanlar, uykuları kaçanlar, her türlü karalama kampanyasına aracı ve alet olanlar kaybetmeye, millet nezdinde mahkum ve mahcup olmaya sonuna kadar müstehaklardır.

Devlet duygu ile değil akıl ile yönetilir. Devlet kin ile değil akıl ile hareket eder. 42 yıldır süren terör en büyük sorundur ve bu sorun köklü olarak çözülecektir. Her türlü karalama kampanyasına aracı olanlar kaybedecek, millet nezdinde mahcup olacaktır.

Yeni yüzyılda terörü tamamen hayatımızdan çıkaracağız. Türkiye'nin bahtının açık olduğunu, milli birliğinin düne göre daha salam olduğunu cümle aleme göstereceğiz. Her alanda isminden bahsedilmiş bir Türkiye'yi ihya edeceğiz. Milli varlığımızı yarmayı amaçlayan tehlikeli akımlara karşı direniş göstereceğiz.

CHP’nin işi gücü istismar ve inkardır, Türk dünyasına ne kadar yabancı olduğu, Türk-İslam alemine nasıl şaşı baktığı bizim nazarımızda bellidir, berraktır.

En düşük emekli maaşı olan kardeşlerimizin sefalet ücretine değil, en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşınmasını gündeme getirmiştim. Şu hususu ama, fakat demeden tekrar ediyorum: Sözlerimin sonuna kadar arkasında ve emeklilerimizin yanındayız.

İstanbul'da Atlas Çağlayan evladımız, 15 yaşındaki bir katil tarafından sokak ortasında katledildi. Ahmet Minguzzi cinayeti tekerrür etti. Atlas evladımıza rahmet diliyorum. Suça karışmış çocuklarla ilgili ne yapmamız gerekiyorsa yapmalıyız."

