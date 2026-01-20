Adalet Bakanı Tunç, Nusaybin'de Türk bayrağına yönelik çirkin saldırı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tun. olayla ilgili "35 şüpheli tutuklanmış, 45 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmış, 77 kişinin gözaltı işlemleri ise devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları, Türkiye-Suriye sınırı Nusaybin-Kamışlı hattında Türk bayrağına yönelik alçak bir saldırıda bulundu.

Saldırılara peş peşe tepkiler gelirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç'un açıklaması şu şekilde:

"Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum.

GÖZALTI İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır.

Diğer yandan; Suriye’nin Halep kentinde Hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü arasındaki çatışmalar bahane edilerek ülkemizde gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar devam etmektedir.

Bu kapsamda 356 şüpheli hakkında soruşturma yapılmış, 35 şüpheli tutuklanmış, 45 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmış, 77 kişinin gözaltı işlemleri ise devam etmektedir.

Devletimizin egemenliğine ve toplumsal huzurumuza yönelen hiçbir saldırı, hiçbir provokasyon cezasız kalmayacaktır"

MSB: TAHKİKAT BAŞLATILDI

MSB de olayla ilgili tahkikat başlatıldığını şu ifadelerle duyurdu:

"Nusaybin’de bulunan geçişe kapalı sınır kapısından terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

