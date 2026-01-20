Şam ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı. Suriye Cumhurbaşkanlığı anlaşmanın saat 20.00'de yürürlüğüne gireceğini açıkladı. YPG'ye detaylı bir plan hazırlaması için 4 gün süre verildi.

Suriye ordusunun, Fırat Nehri'nin doğusundaki ilerleyişi sırasında Haseke ilinin güneyindeki Kabur Barajı da kontrol altına alındı.

Haseke'de çatışmalar aralıklarla, kentin güneydoğusundaki Abdülaziz Dağı çevresinde sürerken anlaşmaya varıldığı haberi geldi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı açıklamaya görei YPG ile Haseke'de anlaşmaya varıldı. Anlaşma saat 20.00'de yürürlüğe girecek ve terör örgütüne 4 gün süre verildi.

Anlaşma olursa ordu Haseke ve Kamışlı'ya girmeyecek.

YPG komutanı Mazlum Abdi, Savunma Bakan Yardımcılığına aday gösterilecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke’deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

