ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilişkilerinin çok pozitif olduğunu belirterek, Erdoğan’ı “çok sevdiğini” söyledi. Trump, Erdoğan’la kısa süre içinde önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunda iyi bir iş çıkardıklarını belirterek, bir cezaevi firarı yaşandığını söyledi. Avrupalı mahkumların kaçmaya çalıştığını ifade eden Trump, bu durumu durdurduklarını ve olayın dün gerçekleştiğini açıkladı. Cezaevinde Avrupalı teröristlerin bulunduğunu söyleyen Trump, bir firar girişimi olduğunu dile getirdi. Suriye hükümeti ve Suriye'nin yeni lideriyle birlikte çalıştıklarını vurgulayan Trump, tüm mahkumların yakalanarak yeniden cezaevine gönderildiğini belirtti. Trump, bunların dünyanın en tehlikeli teröristleri olduğunu ve tamamının Avrupa'dan geldiğini ifade etti.

"ŞARA GÜÇLÜ BİRİ"

Suriye Cumhurbaşkanı Şara oldukça güçlü biri diyen Trump, gazetecilerin sorularını cevaplayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trump, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Kürtlere çok büyük miktarda ödeme yapılmış, petrol ve birçok şey sağlanmıştı. Yaptıklarını kendileri için yapıyorlardı. Biz Kürtlerle iyi geçindik ve Kürtleri korumaya çalışıyoruz" dedi.

"ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEĞİM"

Trump, gazetecilerin Erdoğan sorusuna ise görüşmelerin çok pozitif olduğunu belirterek Erdoğan'ı çok sevdiğini söyledi. Trump, Erdoğan'la birazdan telefonda görüşme yapacağını söyledi.

Trump: Erdoğan'ı çok seviyorum, birazdan görüşeceğiz

GÜMRÜK TARİFELERİ

Gümrük tarifelerine de değinen Trump, bu tarifeleri kullanarak ticaret açığını yüzde 77 oranında azalttıklarını söyledi. Amerikan ihracatındaki engelleri azaltmak için ABD ticaretinin yüzde 40'ını kapsayan ülkelerle tarihi ticaret anlaşmaları yaptıklarını ifade etti.

VENEZUELA İLİŞKİLERİ

Venezuela-ABD ilişkilerinin olumlu olduğunu söyleyen Trump, "Şu anda Venezuela ile çok iyi bir ilişkimiz var ve Venezuela’daki yönetimle son derece iyi anlaşıyoruz" dedi.

""NATO BİZE ADİL DAVRANMALI"

NATO konusunda da açıklamalarda bulunan Trump, "NATO bize adil davranmalı. NATO için çok büyük harcamalar yaptık ve onların yardımına yetişeceğimizden eminim ama onlar bizim yardımımıza gelir mi merak ediyorum" diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası