Türk-İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biri olan ve "Üç Şems"ten biri kabul edilen Şemseddin Sivas-i hazretlerinin Sivas’taki türbesi, Ramazan ayında manevi bir yolculuğa çıkmak isteyen binlerce vatandaşın ortak noktası oldu.

Anadolu’da yetişen büyük velilerden biri olan Şemseddin Sivas-i hazretlerinin Sivas’ta bulunan türbesinde Ramazan ayında ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Kara Şems olarak da adlandırılan Şemseddin Sivasi hazretleri; Şems-i Tebrizi ve Akşemseddin hazretleriyle birlikte Türk-İslam tarihinde ki 3 Şemsten birisi olarak kabul ediliyor.

Sivas’ın manevi muhafızı Kara Şems : Üç büyük Şems’ten birinin türbesinde Ramazan bereketi

ÜÇ ŞEMS’TEN BİRİ

Tarih araştırmacısı-yazar İbrahim Denizli, Şems-i Sivasi-i’nin Anadolu’da yetişen büyük velilerden biri olduğunu belirterek, "Şemseddin Sivasi, Anadolu’da yetişen büyük velîlerden olup Halvetiyye tarikatının Şemsiyye (Sivasiyye) kolunun kurucusudur. Esmer tenli olması sebebiyle "Kara Şems" diye tanınmıştır. Hicri 926- miladi 1519 yılında Tokat’ın Zile kazasında doğmuş, ömrünü Tokat ve Sivas’ta geçirmiş, Hicri 1006 - miladi 1597 yılında Sivas’ta vefat etmiştir. Türk-İslam tarihinde "üç Şems"ten biri kabul edilir: Şems-i Tebrizi, Akşemseddin ve Kara Şems" dedi.

VALİNİN DAVETİYLE SİVAS’A YERLEŞTİ

Denizli, Şems’i Sivas-i hazretlerinin dönemin Sivas valisinin davetiyle Sivas’a yerleştiğini ifade edip, "Yedi yaşında Amasya’da Halvetî şeyhi Hacı Hızır’ın duasını almış, daha sonra Şeyh Muslihuddin Efendi’ye ve ardından Abdülmecid Şirvani’ye intisap ederek tasavvufta ilerlemiştir. Şirvani’nin kendisini özellikle irşad etmek için geldiğini söylediği rivayet edilir. Sivas Valisi Hasan Paşa’nın davetiyle Sivas’a yerleşmiş, Meydan Camii’nde vaizlik ve imamlık yaparak irşad faaliyetlerini sürdürmüştür"

77 YAŞINDA EĞRİ SEFERİNE KATILDI

Denizli, Şems’i Sivas-i hazretlerinin ilerleyen yaşına rağmen 1596’daki Eğri Seferi’ne katıldığını hatırlatarak, "Yaşlı olmasına rağmen III. Mehmed ile birlikte 1596’daki Eğri Seferi’ne katılmış, savaşın zorlu geçeceğini ancak zaferle sonuçlanacağını bildirmiştir. İstanbul’da Üsküdar’da Aziz Mahmud Hudayi tarafından karşılanmış ve ona dua etmiştir. Eğri’de savaşın en çetin anında zaferin yakın olduğunu söylemiş, kısa süre sonra Osmanlı ordusu galip gelmiştir" şeklinde konuştu.

İSTANBUL YERİNE SİVAS’I TERCİH ETTİ

Denizli, Şems’i Sivas-i hazretlerinin Eğri seferi sonrası padişahın İstanbul’da kalması davetine rağmen Sivas’a geri dönmeyi tercih ettiğine vurgu yaparak şunları kaydetti. "Sefer dönüşü İstanbul’da kalma teklifini kabul etmeyerek Sivas’a dönmüş, kısa bir süre sonra vefat etmiştir. Cenazesine çok sayıda kişinin katıldığı rivayet edilir. Meydan Camii bahçesine defnedilmiştir"

