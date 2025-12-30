Litvanya, Rusya ve Belarus sınırları boyunca yer alan stratejik köprüler için yıkım hazırlıklarına başladı. Baltık savunma hattı kapsamında yürütülen çalışmalarda, olası bir askeri tehdide karşı sınırdan ilerleyebilecek birliklerin hızını kesmek amacıyla köprülerin patlatılmasına imkân tanıyacak altyapıların kurulduğu bildirildi.

Kamu yayıncısı LRT’ye konuşan askerî kaynaklara göre, köprülerin altına patlayıcı yerleştirilmesini mümkün kılacak özel mühendislik yapıları inşa ediliyor.

Muhtemel bir saldırıda sınırdan ilerleyecek askeri birliklerin hızını kesmek isteyen Litvanya yönetimi, Temmuz 2025’te kararlaştırılan Baltık savunma hattı planını hayata geçiriliyor.

Litvanya ordusu, Rusya ve Belarus’a yakın bölgelerde seçilen köprülerin, doğal engeller ve askeri önem dikkate alınarak belirlendiğini aktardı. Hazırlıklar, yalnızca köprülerle sınırlı kalmadı.

TANK KARŞITI ENGELLER VE TAHKİMAT

Litvanya Silahlı Kuvvetleri, doğu sınırı boyunca tank karşıtı engellerin depolanacağı çok sayıda tesis kurdu.

Ana yollar boyunca gizlenme sağlayacak ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor. Sulama kanalları derinleştirilerek hendek ve tank engeli işlevi kazandırılıyor. Sivil altyapı, doğrudan savunma planlarının parçası haline getirildi.

ORDU: SÜREKLİ HAZIRLIK ŞART

Litvanya ordusuna göre, Rusya kaynaklı tehditler uzun vadede de etkisini gösterecek.

Askeri yetkililer, hazırlık seviyesinin ne kadar yüksek olursa caydırıcılığın da o kadar güçlü olacağını ileri sürdü.

Daha önce de ülkede “sürekli hazır olma” yaklaşımı ön plana çıkarılmıştı.

"SAVAŞ ÇIKABİLİR"

Litvanya’da bazı siyasi çevreler ve kamuoyundaki tartışmalar “savaş histerisi” eleştirilerini beraberinde getirdi. Yetkililer ise yürütülen çalışmaların paniğe yol açmaması için dikkatli bir dil kullandı.

Hazırlıkların olağan, uzun vadeli ve önleyici olduğu mesajı verildi.

NATO’NUN DOĞU KANADINDA BENZER ADIMLAR

Litvanya’nın attığı adımlar, NATO’nun doğu kanadındaki diğer ülkelerdeki uygulamalarla benzerlik gösteriyor. Finlandiya, Rusya ile olan uzun sınırı boyunca yıllardır benzer savunma planlarını sürdürüyor. Baltık bölgesinde köprüler, yollar ve sivil altyapı artık askeri caydırıcılığın merkezinde yer almakta.

