Karea Fit Türkiye’nin önde gelen otomotiv kalıp üreticilerinden Karel Kalıp, tamamen yerli ekonomik elektrikli mikromobilite markası Karea’nın ilk modeli olan Fit’i “Bindiğin gibi değil” sloganıyla tanıttı.

Karea Fit ALİ ÇELİK - M0 segmentinin ilk modeli olan Karea Fit, iki kişilik kullanım kapasitesi, 184 litrelik bagaj hacmi, klima ve multimedya sistemiyle binek araçların tüm özelliklerini taşıyor. Lansmana özel 699 bin liradan ön siparişe açılan aracın, nisan ayı itibarıyla yollara çıkması planlanıyor.

Karea Fit Günlük kullanımda alışverişten kısa şehir içi yolculuklara kadar farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarlanan Karea Fit, saatte 90 kilometrelik maksimum hızı, köprü ve otoyol kullanımına uygun altyapısıyla dikkat çekiyor. Araçta 12 kW güce sahip motor 96 V mimariye sahip LFP batarya ile desteklenirken 9,98 kWh kapasite ile şehir içi kullanımda tek şarjla yaklaşık 135 kilometre menzil sunabiliyor.

Karea Fit YERLİLİK ORANI ARTACAK Elektrikli araçlarla birlikte otomotiv sektöründe üretim felsefesinin de değiştiğini söyleyen Karea Proje Lideri Refik Diri, “Burada asıl mesele otomotivde üretimin yalınlaşması. Toplu taşıma ulaşım sorununun çözümüne yetmiyor, metropoller ne kadar organize olsa da yetmiyor. Yeni kuşak da araç sahipliğini bizim kadar istemiyor. Yeni kuşağın istediği ulaşım sorununun çözülmesi” dedi.



Karea Fit Türkiye’de binek araçlarda 600-700 bin lirayla 1.3-1.4 milyon lira arasında arzın neredeyse sıfır olduğunu ifade eden Refik Diri, “Bu boşluğa bir araba hazırlamaya karar verdik. Bugün tüm fikrî mülkiyet hakları bize ait olan modelimiz sayesinde ülkemize Çin’den çok değerli know-how transferi gerçekleştirdik. Geçen yılın sonunda Gebze’de deneme üretimlerine başladık. Şu anda seri üretime geçtik. Mevcut yerlilik oranımız yüzde 32 ve bir yıl içinde yüzde 50’yi aşacağımızı rahatlıkla görebiliyoruz. M0 segmentinin ilk markasını Karea’nın ideal şehir aracı Fit ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.

