Sinema dünyasının en prestijli organizasyonlarından Akademi Ödülleri'nin verileceği Oscar töreni başladı. ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen gecede 'Sinners' 16 adaylıkla öne çıkarken 'One Battle After Another' 13 adaylıkla yarışıyor.

Sinema dünyasının en önemli ödüllerinden biri kabul edilen Akademi Ödülleri için geri sayım sona erdi. Bu yıl 98'incisi düzenlenen Oscar Ödül Töreni, ABD’nin Los Angeles kentinde bulunan Dolby Theatre’da gerçekleştiriliyor.

Gecenin sunuculuğunu Emmy ödüllü televizyon sunucusu ve komedyen Conan O'Brien üstlenirken, sinema dünyasının önemli isimleri kırmızı halıda buluştu.

SINNERS 16 KATEGORİDE ADAY

Bu yıl ödül sezonunun en dikkat çeken yapımlarından Sinners 16 kategoride adaylıkla öne çıkarken, One Battle After Another ise 13 adaylıkla yarışın güçlü adayları arasında yer aldı.

Öte yandan ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları nedeniyle bölgede yaşanan gerilim, törenin güvenliğini de gündeme getirdi. Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI), California eyaletinde olası bir saldırı istihbaratı nedeniyle geniş güvenlik önlemi alındığı belirtiliyor.

Gecede ödüller de sahiplerini bulmaya başladı.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu : Amy Madigan (Weapons)

: En İyi Animasyon: KPop Demon Hunters

En İyi Animasyon Kısa Film: The Girl Who Cried Pearls

En İyi Makyaj/Styling: Frankenstein

En İyi Casting: One Battle After Another

En İyi Kısa Film: 'The Singers' ve 'Two Strangers Exchanging Saliva'

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sean Penn

En İyi Uyarlama/Senaryo: One Battle After Another

En İyi Özgün Senaryo: Sinners

Oscar gecesinde diğer kategorilerdeki ödüller de ilerleyen saatlerde açıklanmaya devam edecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası