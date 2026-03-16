Toplu ulaşımda ezber bozan bir dönüşüme imza atan Karsan, 2026 yılında otonom araçlardaki güvenlik sürücüsünü tamamen devreden çıkarmayı hedefliyor. Dünya Kupası’na yerli otonom araç ihraç eden teknoloji devi, 2027’de dünyada bir ilki başararak “Tip Onayı” alan marka olmayı planlıyor.

ALİ ÇELİK - Karsan, otomotiv sanayindeki 60 yıllık köklü geçmişini “60’lık Genç” sloganıyla yepyeni bir vizyona taşıyor. Şirket CEO’su Okan Baş’ın ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında, Karsan’ın artık araç üreticisi kimliğinden bir “mobilite teknoloji şirketi”ne evrildiği vurgulandı. Ülkemizin elektrikli toplu ulaşım araçları ihracatının %81’ini tek başına gerçekleştiren Karsan; bugün geldiği noktada Avrupa yollarındaki 2 binden fazla elektrikli aracı ve 400 milyon kilometrelik tecrübesiyle küresel devlerin en güçlü rakibi hâline gelmiş durumda.

Toplantıda konuşan Okan Baş, e-JEST ve e-ATAK modelleriyle kendi segmentlerinde 6 yıldır Avrupa’nın en çok satan araçları unvanına sahip olduklarını vurgulayarak: “Romanya’da %35 pazar payı ile lider; İtalya, Hırvatistan ve Fransa gibi dev pazarlarda ilk üçte yer alıyoruz. Avrupa genelinde girdiğimiz her 10 ihaleden 4’ünü kazandık. Türkiye pazarında da son dönemde Mersin, Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi şehirlerdeki elektrikli otobüs ihalelerinin tamamını biz aldık” dedi.

HEDEF OTONOM DEVRİMİ

Şirketin gelecek vizyonunu paylaşan Okan Baş, süreçle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Otonom sürüş, toplu ulaşım dünyası için sadece bir teknoloji değil, ezber bozan çok büyük bir dönüşüm. Biz bu süreci tıpkı asansörlerin ilk dönemindeki operatörlerin zamanla devreden çıkmasına benzetiyoruz. Bugün belediyelerin en büyük yükü olan yüksek işletme maliyetleri ve Avrupa’da giderek büyüyen şoför açığına en net çözüm otonomdur. Karsan olarak bu alandaki stratejik hedefimizi belirledik: 2026 yılında güvenlik sürücüsünü araçtan tamamen indirerek rasyonel faydayı sokağa taşıyacağız. Dünyanın beklediği ‘Tip Onayı’ (Type Approval) konusunda ise hedefimiz net; 2027’nin ilk yarısında bu onayı alarak bir ilki başarmak istiyoruz. Bu vizyonun ilk küresel sınavını ise Amerika’da vereceğiz. Üretimine başladığımız 10 adet Otonom e-JEST, Haziran ayında Atlanta’da Dünya Kupası kapsamında bizzat servis hizmeti sağlayacak.”

YENİ ROTALAR YÜKLENİYOR

Karsan’ın 2026 hedefinin Avrupa’da %5 pazar payı ile ilk 5 marka arasına girmek olduğunu dile getiren Okan Baş: “Bu doğrultuda; Almanya, Hollanda, İsveç ve Norveç gibi zorlu pazarlarda yapılanma sürecine girdik. Ayrıca Toyota ile yapılan stratejik ortaklık kapsamında hidrojenli otobüs pazarında da payımızı artırıyoruz. Karsan, 2026 sonunda ürün gamına ekleyeceği yeni araçla küresel büyümesini sürdürecek” diyerek sözlerini tamamladı.

AVRUPA DEVLERİNİ ZORLUYOR

Karsan CEO’su Okan Baş 3 kıtada faliyet gösterdiklerine dikkat çekerek; “Avrupa’da elektrikli ve otonom toplu taşıma dediğiniz zaman artık herkes bizi tanıyor. Romanya’da ilk sıradayız, Hırvatistan’da %50’yiz. İtalya’da ikinciyiz ama bu hiç kolay bişey değil, ilk sırada Iveco gibi bir dev var. Büyük bir marka, hemen arkasındayız. Bulgaristan’da ikinci, Portekiz, Fransa gibi büyük pazarlarda üçüncü ve Polonya ile İsviçre’de dördüncüyüz. Hedefimiz AB toplamında ilk 5’e girebilmek” dedi.



