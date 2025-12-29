İngiltere’de bir kundaklama ile başlayan süreç, Polonya’da peş peşe yaşanan patlamalarla Avrupa geneline yayılan karanlık bir tabloya dönüştü. Resmî kayıtlara göre sayısı 98’e ulaşan sabotaj ve saldırılar, güvenlik birimlerini alarma geçirirken, olayların birbiriyle bağlantılı olup olmadığı sorusu giderek daha yüksek sesle sorulmaya başlandı. Son soruşturmalar, bu eylemlerin arkasında siviller üzerinden kurulan gizli ağlar ve üst düzey bir talimat zinciri olabileceğine işaret ediyor.

İstihbarat operasyonlarında alışılmış model geride kaldı. Sivillerin öne çıktığı bu yeni denklemde devletler, sabotajdan kundaklamaya uzanan gizli operasyonları doğrudan kendi personeli yerine vekiller üzerinden yürütüyor.

Rusya’nın İngiltere ve Avrupa’da siviller üzerinden kurduğu vekil ağlar, son soruşturmalarla birlikte gün yüzüne çıktı.

LONDRA’DAKİ KUNDAKLAMA SALDIRISI ZİNCİRİ BAŞLATTI

2024 yılında Doğu Londra’da bir depoya düzenlenen kundaklama saldırısı, Ukrayna’ya gönderilecek yardım malzemelerini yok etti. Saldırıyı yapanlar İngiliz vatandaşıydı.

Araştırma sonucunda saldırganın Rusya tarafından kiralandığı ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Doğu Almanya'da KGB ajanı olarak görev yaptığı sırada kendisine verildiği belirtilen Doğu Almanya Devlet Güvenlik Bakanlığı (Stasi) kimlik kartı ortaya çıktı.

POLONYA’DA DEMİRYOLU PATLAMASI: AVRUPA ALARMA GEÇTİ

Kasım 2025’te Polonya’da bir demiryolu hattında patlama yaşandı. Polonya yönetimi olayı benzeri görülmemiş bir sabotaj olarak değerlendirmişti.

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre Rus istihbaratı, saldırı için iki Ukraynalıyı kullandı.

WAGNER BAĞLANTISI DEVAM EDİYOR

Geçen yıl Londra’daki kundaklama saldırısıyla ilgili üç kişi Old Bailey’de suçlu bulundu. Sabıkalı olan bu kişiler, İngiliz uyuşturucu satıcısı Dylan Earl tarafından tutuldu.

Earl’ün, artık Rus askeri istihbaratının parçası olarak hareket eden Wagner Group ile bağlantılı olduğu dosyaya girdi. Yangının, Ukrayna’ya gidecek yardımları hedef aldığı belirlendi.

AVRUPA GENELİNDE ARTAN SABOTAJ SAYILARI

Leiden Üniversitesi verilerine göre Avrupa’da Rusya bağlantılı sabotaj saldırılarının sayısı hızla arttı. 2022’de 11, 2023’te 23, 2024’te ise 64 olay kayda geçti. Bu saldırıların büyük bölümünde doğrudan Rus ajanlar değil, para karşılığı tutulan vekiller kullanıldı.

İSRAİL ÖRNEĞİ DE DOSYALARDA YER ALDI

Dosyalara giren bilgilerde İsrail’in İran ile yaşadığı kısa süreli savaşta benzer yöntemlere başvurduğu da yer aldı. İran içinde bazı kişilerin insansız hava araçları ürettiği, bazı ekiplerin ise saldırıların ilk gecesinde İran hava savunmasına karşı bu sistemlerin kullanılmasına yardım ettiği bilgisi paylaşıldı.

RUSYA İNGİLİZLERİ NASIL İŞE ALDI?

Soruşturmalara göre Rus istihbaratı, özellikle Telegram gibi şifreli uygulamalar üzerinden temas kurdu. Dylan Earl, Telegram aracılığıyla Wagner Group bağlantılı bir hesaba ulaştı ve hizmetlerini sundu. Uyuşturucu ticaretinden sıkılan Earl, para ve macera vaadiyle çevresindeki kişileri organize etti. Rus kullanıcılar, Earl’den holiganlar bulmasını istedi, hatta silahlı gruplarla bağlantısı olup olmadığını sordu.

BUBİ TUZAKLI PAKETLER VE 20 KİŞİLİK AĞ TESPİT EDİLDİ

Geçen Temmuz ayında Litvanya’dan İngiltere dahil üç ülkeye giden bir uçağa bubi tuzaklı paketler yerleştirildi. Soruşturmacılar, bu saldırıların arkasında yaklaşık 20 kişilik bir ağ olduğunu tespit etti. Ağın Azerbaycan’da yakalanan ve iade süreci devam eden Rus vatandaşı Yaroslav Mikhailov tarafından organize edildiği bilgisi dosyada yer aldı.

İNGİLTERE KARŞI İSTİHBARATTA VİTES YÜKSELTTİ

İngiltere, 2023 Ulusal Güvenlik Yasası ile karşı casusluk mevzuatını güncelledi. Yasa kapsamında İngiliz vatandaşı Howard Phillips, Rusya için casusluk girişimi nedeniyle yedi yıl hapis cezası aldı. Phillips, iki Rus casusun yönlendirmesiyle bir otele gitmiş, nakit karşılığında hizmet sunmuştu.

MI5 VE GCHQ DİJİTAL İZLERİ TAKİP EDİYOR

Son davalarda teknik gözetim ön plana çıktı. MI5 ve GCHQ, şüpheli çevrimiçi hareketleri, olağandışı para transferlerini ve şifreli iletişimleri mercek altına aldı.

Sabotaj noktalarındaki CCTV kayıtları ve telefon verileri, ağların çözülmesinde kritik rol oynadı. Söz konusu yöntemlerle Kremlin’e rapor veren uluslararası casusluk şebekelerinin merkezine ulaşıldı.

BULGARİSTAN BAĞLANTILI CASUS HÜCRESİ ÇÖZÜLDÜ

Birleşik Krallık’ta Kremlin adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen altı Bulgaristan vatandaşı da mahkum edildi. Dosyada Telegram yazışmaları, finansal kayıtlar ve seyahat hareketleri yer aldı. Operasyonlarda gizli kameralar, sahte kimlikler ve yüzlerce elektronik cihaz ele geçirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası