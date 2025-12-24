Avrupa genelinde demiryollarına yerleştirilen patlayıcılar, bombalı kargo paketleri ve GPS sinyal karıştırma vakaları güvenlik birimlerini alarma geçirdi. İstihbarat raporlarına göre, 2022’den bu yana Avrupa’da Rusya bağlantılı olduğu değerlendirilen en az 145 saldırı ve sabotaj girişimi kayıtlara geçerken, eylemlerin kritik altyapıları hedef aldığı duyuruldu.

Yürütülen soruşturmalarda, bu eylemlerin büyük bölümünün Rusya bağlantılı yapılarla ilişkili olduğu değerlendirildi.

Demiryolu hatlarına yerleştirilen patlayıcılar, kargo paketlerinde meydana gelen patlamalar, depo ve alışveriş merkezlerinde çıkan yangınlar dosyalara girdi.

Kremlin yönetimi ise söz konusu iddialarla herhangi bir ilgisi olmadığını açıklamıştı.

Üst düzey bir Avrupa istihbarat yetkilisi, sabotaj girişimlerini engellemek amacıyla güvenlik servislerinin kesintisiz operasyon yürüttüğünü aktardı.

DEMİRYOLLARI, DEPOLAR VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ HEDEF ALINDI

Ocak ayında Estonya’da bir süpermarket ve Ukrayna restoranı kundaklandı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin ülkeyle daha önce herhangi bir bağlantısının bulunmadığı açıklandı.

Londra’da Ukrayna’ya yardım sağlayan bir depo ateşe verildi.

Saldırının arkasındaki grubun Wagner bağlantılı olduğu belirlendi. Varşova’da bir alışveriş merkezi de 2024 yılında benzer bir saldırıya uğradı.

KARGO UÇAKLARINDA ŞÜPHELİ PAKETLER

2024’te İngiltere’nin Birmingham kentinde bir DHL deposunda yangın çıktı. Benzer bir olay Almanya’nın Leipzig kentinde de yaşandı.

Her iki olayda da yangının uçağa gönderilen paketlerden kaynaklandığı tespit edildi.

UÇUŞ SİSTEMLERİNE ELEKTRONİK MÜDAHALE

Avrupa hava sahasında GPS sinyal karıştırma olayları arttı.

2023 Ağustos ile 2024 Mart arasında Baltık, Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgelerinde 46 binden fazla uçuşta parazit kaydedildi.

Havacılık otoriteleri uçuşların sürdüğünü ancak risklerin yakından izlendiğini açıkladı.

SİBER SALDIRILAR DA ARTTI

Avrupa ülkelerinde kritik altyapılara yönelik siber saldırılar da yükselişte. İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, kamu ve özel sektörü saldırılara karşı önlem almaya çağırdı.

Metro UK’ye konuşan güvenlik yetkilileri, Rusya bağlantılı grupların enerji, ulaşım ve iletişim gibi hayati altyapıları hedef alabilecek kapasiteye sahip olduğunu kayda geçirdi. Yetkililer, bazı Rus hackerların sistemleri aksattığını, kimi hatları geçici olarak devre dışı bıraktığını ve günlük yaşamı doğrudan etkileyen müdahalelerde bulunduğunu defalarca tespit ettiklerini aktardı.

AVRUPA GENELİNDE DURUM NE?

Avrupa’nın farklı ülkelerinde benzer güvenlik alarmları devreye girdi. Almanya İçişleri Bakanlığı, Schleswig-Holstein bölgesinde tespit edilen Rus İHA’larıyla ilgili soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, İHA tehdidinin ciddi boyutta olduğunu belirterek konunun gelecek ay Avrupa’daki mevkidaşlarıyla ele alınacağını açıkladı.

Norveç polisi, F-35 savaş uçaklarının konuşlu olduğu Orland Hava Üssü çevresinde görülen şüpheli İHA’lar hakkında inceleme yürüttüklerini duyurdu.

Litvanya’da ise Vilnius Havalimanı çevresinde tespit edilen İHA uçuşları nedeniyle bazı seferlerde gecikmeler ve geçici aksamalar yaşandı.

