Wagner Grubu İngiltere’de! Ukrayna yardım deposunu ateşe verildi: Skandal plan ortaya çıktı

İngiltere’de mahkemede kanıtlandı: Rusya’nın Wagner Grubu’nun emriyle hareket eden çete üyeleri, Ukrayna’ya yardım malzemeleri sağlayan depoyu ateşe verip ülkede terör estirdi.

Rusya’nın Wagner Grubu’nun emriyle hareket eden beş kişilik bir çete, Londra’nın doğusundaki Ukrayna bağlantılı bir depoyu kundaklayarak yaklaşık 1 milyon sterlinlik hasara yol açtı.

OLD BAİLEY'DE SUÇLU BULUNDULAR

Old Bailey’de görülen davada Nii Mensah, Jakeem Rose ve Ugnius Asmena, “hayatı tehlikeye atma kastıyla ağır kundaklama” suçundan mahkum edildi. 23 yaşındaki Nii Mensah ve Jakeem Rose’un sanayi birimini ateşe verirken canlı yayın yaptığı, 20 yaşındaki Asmena’nın ise araçta beklediği kaydedildi.

HEDEF UKRAYNA'YA YARDIM DEPOSU

Leyton’daki depo, Ukrayna’ya insani yardım ve StarLink uydu ekipmanı sağlamak için kullanılıyordu. Mahkemeye göre saldırının nedeni de bu bağlantıydı.

Savcı Duncan Penny KC şunları söyledi:

“Görünüşe göre para vaadiyle motive olmuşlar ve Rusya adına suç işlemeye hazırdılar.”

RUSYA BAĞLANTISI MAHKEMEDE KANITLANDI

Kundaklama saldırısının beyin takımı Dylan Earl ve Jake Reeves oldu. İkili, saldırıyı organize ettiklerini ve Rusya’nın Wagner Grubu adına hareket ettiklerini itiraf etti.

Mahkemede Earl’ün Telegram’da Wagner bağlantısı bir ajanla konuştuğu ve “Leyton yangınının sadece ilk görev olacağını” söylediği ortaya çıktı. Reeves’in de Rus muhalifi Evgeny Chichvarkin’i hedef almak için plan yaptığı anlatıldı.

MAYFAİR'DE KAÇIRMA PLANI

Earl ve Reeves, Mayfair’de restoran dükkanında buluşarak zengin Rus muhalif Chichvarkin’i kaçırma planları yaptı. Earl’ün sohbetlerinde Wagner ajanından “The Americans” dizisini izlemesi ve “gizli görev kılavuzu” olarak kullanması istendiği belirtildi.

Sanıkları, cep telefonu sinyalleri, kamera görüntüleri ve mesajlar ele verdi. Araç takibi, duvara tırmanma görüntüleri ve yangın bölgesinden kaçış anı CCTV’ye yansıdı.

Rose’un üzerinde kendi DNA’sı bulunan büyük bir bıçak düşürdüğü, Mensah’ın mesajında “L9 Rambo’sunu olay yerinde bıraktı” dediği kaydedildi.

Polisin yaptığı aramada Earl’ün evinde Rus bayrağı, 20.000 sterlinin üzerinde nakit para ve yaklaşık 34.000 sterlin değerinde kokain hidroklorür ele geçirildi.

Telefonunda 58.000 sterlinlik kripto para hesabı ve 175.000 sterlinlik nakit para görüntüleri bulundu.

POLİS: RUSYA 'VEKİL' KULLANDI

Metropolitan Polisi Terörle Mücadele Komutanı Binbaşı Dominic Murphy şunları söyledi:

“Bu vaka, Rus devletiyle bağlantılı bir örgütün vekillerini bu ülkede çok ciddi suç faaliyetleri yürütmek için kullandığının açık bir örneğidir. Depo kundaklaması halkı büyük tehlikeye attı ve şans eseri kimse ciddi şekilde yaralanmadı.”