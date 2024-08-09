Rusya-Ukrayna Savaşı'nda federal acil durum ilanı! Wagner güçleri bölgede

Ukrayna'nın Rusya'nın güneyinde bulunan Kursk sınırlarına ilerlemesiyle birlikte savaşta bir cephe daha açıldı. Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanırken çok sayıda ölen ve yaralanan oldu. Rusya bölgede federal acil durum ilan etti, Wagner savaşçıları Kursk'a ulaştı. Ayrıca Rusya bölgeye ilave asker ve askeri araç göndermeye devam ediyor.

Ukrayna ordusunun Rus toprağı Kursk'a 6 Ağustos'ta saldırmasının ardından başlayan şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Saldırılarda şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Ayrıca bölgede yüzlerce sivilin tahliye süreci devam ediyor.

Tahliye olanlar için oluşturulan 20'den fazla geçici konaklama merkezine, ülkenin çeşitli bölgelerinden insani yardım sağlanıyor. Öte yandan Rusya, bölgede federal acil durum ilan etti. Wagner savaşçılarının da Kursk'a geldiği belirtildi.

FEDERAL ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmalar nedeniyle Kursk bölgesindeki durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiği belirtildi.

Kursk bölgesinin Vali Vekili Aleksey Smirnov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgedeki durumun "zor" olduğunu söyledi.

Bölgede sivillerin tahliyesinin sürdüğünü kaydeden Smirnov, "Tahliye olanlara yardım sağlama sistemi oluşturuldu." ifadesini kullandı.

ASKER VE ASKERİ ARAÇ DESTEĞİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuyla çatışmaların sürdüğü Kursk’a ilave asker ve askeri araç gönderdiğini bildirirken, Wagner paralı savaşçılarının da bölgeye gittiği iddia edildi.

Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasında, Kursk bölgesine askeri konvoylarla tahkimat yapıldığı belirtildi. Konvoylarda askerlerin yanı sıra tankların da bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, ayrıca çok sayıda BM-21 Grad roketatar ve topun da bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

KARŞI OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kursk yönünde Ukrayna ordusuna karşı operasyonun sürdüğü belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, "Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikler ve çatışma bölgesine gelen ek birlikler, Kursk yönünde uçaklar ve topçular ile düşmanın ilerleme girişimlerini engellendi. Ukrayna ordusu son günde 280'den fazla askerini ve 27 zırhlı aracını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kursk bölgesinde 6 Ağustos'ta başlayan çatışmalarda Ukrayna ordusunun 945 askerini ve 102 zırhlı aracını kaybettiği kaydedildi.

WAGNER SAVAŞÇILARI BÖLGEDE!

Öte yandan, Rus sosyal medyasında ve basınında çıkan haberlerde, Wagner paralı savaşçılarının da Kursk’a gittiği ifade edildi.

Wagner’e yakınlığıyla bilinen “Razgruzka Wagnera” adlı Telegram kanalında yer alan açıklamada, “Güçlerimiz Anavatan'ın yardımına gelmeye ve gelecek ilk çağrıda muharebe düzeninde konuşlanmaya hazırdır. Her zaman olduğu gibi.” ifadelerine yer verildi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı. Rusya, Ukrayna askerlerinin bölgeye saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rus ve Ukrayna askeri güçleri arasında çıkan şiddetli çatışmalar nedeniyle Kursk bölgesindeki durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiğini bildirmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Kursk’taki çatışmalarda Ukrayna ordusunun 945 askerini ve 102 zırhlı aracını kaybettiğini aktarmıştı.