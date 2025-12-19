Kocaeli'nin İzmit ilçesinde insansız hava aracı (İHA) düştü. Vatandaşlar tarafından ilçeye bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesi'ndeki arazide bulunan ve kuyruk kısmında kırmızı bir yıldızın yer aldığı kimliği belirsiz İHA ile inceleme başlatıldı. Düşen hava aracının Rus yapımı Orlan-10 İHA'sı olduğu iddia edildi. İçişleri Bakanlığı, İHA'nın Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğunun değerlendirildiğini açıkladı.

Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde Karadeniz üzerinden gelen ve Türk F-16'ları tarafından düşürülen insansız hava aracının (İHA) ardından bu kez de Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki kırsal alana kimliği belirsiz bir İHA düştü.

DÜŞEN İHA'YI VATANDAŞLAR BULDU

Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesine bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesindeki arazide hareketsiz duran hava aracını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

RUS İHA'SI İDDİASI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kuyruğunda kırmızı bir yıldızın olduğu İHA ile ilgili inceleme başlatılırken, hava aracının Rus yapımı Orlan-10 İHA'sı olduğu iddia edildi.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı konuya olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre; Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen, İHA bulunmuştur.

Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir.

RUS YAPIMI ORLAN-10 İHA'SININ ÖZELLİKLERİ

Rusya yapımı Orlan-10 İnsansız Hava Aracı (İHA), ağırlıklı olarak keşif, gözetleme ve elektronik harp görevlerinde kullanılan taktik sınıf bir platform olarak biliniyor. Rus Silahlı Kuvvetleri envanterinde yaygın şekilde yer alan Orlan-10, özellikle savaş sahasında istihbarat toplama kapasitesiyle öne çıkıyor. Ukrayna savaşıyla birlikte uluslararası kamuoyunda daha fazla gündeme gelen İHA, düşük maliyetli ve uzun süre havada kalabilen yapısıyla dikkat çekiyor. Modüler yapısı sayesinde farklı görev ekipmanlarıyla kullanılabiliyor.

Orlan-10 İHA’nın teknik özellikleri:

Üretici ülke: Rusya

Rusya Görev tipi: Keşif, gözetleme, istihbarat, elektronik harp ve haberleşme desteği

Keşif, gözetleme, istihbarat, elektronik harp ve haberleşme desteği Azami uçuş süresi: Yaklaşık 16–18 saat

Yaklaşık 16–18 saat Maksimum menzil: 120–150 kilometre (kontrol bağlantısına bağlı)

120–150 kilometre (kontrol bağlantısına bağlı) Uçuş irtifası: Yaklaşık 5.000 metre

Yaklaşık 5.000 metre Hız: Ortalama 90–150 km/s

Ortalama 90–150 km/s Faydalı yük kapasitesi: Yaklaşık 5–6 kilogram

Yaklaşık 5–6 kilogram Kalkış yöntemi: Katapult (fırlatma sistemi)

Katapult (fırlatma sistemi) Kullanılan ekipmanlar: Elektro-optik/kızılötesi kamera, sinyal karıştırıcı ve veri aktarım sistemleri

2022'DE GÜMÜŞHANE'YE ORLAN-10 İHA DÜŞMÜŞTÜ

2022 yılı haziran ayında Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi, Tilkicek köyü ile Kazıkbeli Yaylası arasındaki bölgede mantar toplayan vatandaşlar, yerde duran İHA'yı fark etmişti. İhbar üzerine olay yerine giden ve incelemede bulunan jandarma ekipleri, İHA'nın Rus yapımı, silahsız keşif amaçlı Orlan-10 modeli olduğunu belirlemişti. Araziye düşen İHA, incelenmek üzere Ankara'ya gönderilmişti.

KARADENİZ'DEN GELEN İHA'YI, TÜRK F-16'LARI DÜŞÜRMÜŞTÜ

Öte yandan Karadeniz'de cereyan eden Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle zaman zaman Türkiye kıyılarına deniz mayını, insansız deniz aracı, İHA ve mühimmat parçaları vurmuştu. 15 Aralık'ta ise bu kez de Karadeniz üzerinden gelen ve kontrolden çıktığı düşünülen kimliği belirsiz bir İHA, Türk F-16'ları tarafından düşürülmüştü.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere verilmişti:

"15 Aralık 2025 tarihinde, Karadeniz yönünden hava sahamıza yaklaşan bir İHA tespit edilmesi üzerine, ilgili tüm birimlerimizce yürürlükteki mevzuat ve standart operasyonel prosedürler çerçevesinde tespit, teşhis ve takip süreci derhal başlatılmıştır. Süreç söz konusu İHA'nın irtifa, sürat ve boyut olarak tespitinin güçlüğü ve düşük radar kesit alanına sahip olması nedeniyle tek bir sensör verisine dayanmaksızın radar, elektro-optik, elektronik harp ve erken ihbar sistemlerinden elde edilen çoklu verilerin karşılıklı doğrulaması esas alınarak yürütülmüştür.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde, hava sahası emniyetinin muhafazası ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, kontrolden çıktığı anlaşılan İHA, F-16 uçaklarımız tarafından takip edilmiş, prosedürlerin tamamlanmasını müteakip en uygun yerde kontrollü bir müdahaleyle düşürülmüştür. Hava sahasına ilişkin alınan tüm kararlar, sivil hava trafiği dahil olmak üzere hava sahası emniyetinin korunması, yerleşim alanlarına yönelik risklerin önlenmesi ve elde edilen verilerin bütüncül değerlendirilmesi esaslarına dayalı olarak, yüksek hassasiyetle verilmektedir. Bu kapsamda uygulanan yöntem, yerleşim alanlarına yönelik riskleri bertaraf eden, sivil havacılık faaliyetlerinin emniyetini de önceleyen en ihtiyatlı ve güvenli yaklaşım olarak icra edilmiştir.

Havada vurularak imha edilen İHA'nın, çok küçük parçalara ayrılarak geniş bir alana dağıldığı değerlendirilmektedir. Bu durum sahada tek parça veya bütünlük arz eden enkaz tespitini zorlaştırmaktadır."

ERDOĞAN, RUSYA VE UKRAYNA'YI UYARMIŞTI

15 Aralık'ta Karadeniz üzerinden gelip Türk F-16'ları tarafından düşürülen İHA ve Karadeniz'de ticaret gemilerini hedef alan saldırılara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı bir açıklamada, Ukrayna ve Rusya'yı uyarmıştı. Erdoğan, "Son günlerde düzenlenen karşılıklı saldırılar Karadeniz’deki seyrüsefer emniyetini ciddi biçimde tehdit etmektedir. Ticaret gemileri sivil gemileri hedef almanın kimseye bir faydası olmaz. Her iki tarafa da bu konuda ikazlarımızı net bir şekilde iletiyoruz." demişti.

