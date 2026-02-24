Küçükçekmece’de okul dönüşü "fotoğraf çektin" iftirasıyla yolu kesilen 16 yaşındaki Z.T., iki maganda tarafından feci şekilde darbedildi. Burnunu kırdıkları gencin kanlı kıyafetlerini zorla değiştirip delilleri karartmaya çalışan saldırganlar, mahkemede "yanlışlıkla kafa attım" savunmasıyla pes dedirtti.

Küçükçekmece'de 16 yaşındaki Z.T. geçtiğimiz haziran ayında okuldan dönerken kabusu yaşadı. Z.T.’nin yolu, Fırat K. ve Rıdvan C. isimli iki şahıs tarafından kesildi.

Bir kadının fotoğraflarını çektiği iddiasıyla çocuğa saldıran şahıslar, 16 yaşındaki genci feci şekilde darbetti. Bunun üzerine 16 yaşındaki genç, hastaneden darp raporu aldıktan sonra şahıslardan şikayetçi oldu. Şahıslar, hakkında davanın karar duruşması bugün görüldü.

ÖNCE DÖVDÜLER SONRA YENİ ELBİSE ADLILAR

İddiaya göre saldırganlar, darp ettikleri çocuğun kanlar içindeki halini gizlemek için akılalmaz yöntemlere başvurdu. Z.T’yi önce bir cami tuvaletine götürüp yüzünü yıkatan şahıslar, ardından bir giyim mağazasına götürerek yeni elbiseler satın aldı.

Kanlı kıyafetleri poşete koyan saldırganlar, küçük çocuğu "Baban duyarsa kalp krizi geçirir, merdivenden düştüm dersin" diyerek tehdit etti.

"YANLIŞLIKLA KAFA ATTIM"

Akşam eve gelen ağabeyinin durumu fark etmesi üzerine ortaya çıkan gerçek, yargıya taşındı. Yapılan incelemelerde 16 yaşındaki gencin telefonunda herhangi bir uygunsuz kayda rastlanmadı.

Ayrıca olayda adı geçen kadının ifadesinde, "Benim bu olayla ilgim yok, böyle bir konu gerçekleşmedi" dediği öğrenildi.

Mahkemede sanıkların "Yanlışlıkla kafa attım" savunması ise dikkat çekti.

Bugün görülen karar duruşmasında mahkeme, olaya karışan şahıslardan Rıdvan C. hakkında berat kararı verdi. Sanıklardan Fırat K. hakkında ise 1 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Burnundaki kırık nedeniyle ameliyat olacağı günü bekleyen Z.T. ve ailesi, kararın yetersiz olduğunu belirterek karara itiraz edeceklerini belirtti.

DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Yaşadığı dehşeti anlatan Z.T., "Yolumu kesip bir kadını taciz ettiğimi iddia ettiler. Yapmadığımı söylememe rağmen bileklerimden tutup 4 kez kafa attılar. Ardından telefonumu zorla alıp galerimi incelediler. Hiçbir fotoğraf veya video bulamayınca paniğe kapılıp olayı örtbas etmeye çalıştılar" dedi.

Öte yandan çocuğun bir iş yerinin ödünde darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki şahsın genci çağırdığı ve ardından darp ettikleri görüldü.

