Bursa'da göl yatağına inşa edilen tiny house ve hobi evleri, sağanak yağışların ardından doğanın sınırlarını hatırlatmasıyla sular altında kaldı. "10 yıldır böylesini görmedik" diyen bölge sakinleri, sular altında kalan evlerinden eşyalarını ve sağ kalan hayvanlarını kurtarmaya çalışıyor.

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi’nde Uluabat Gölü’nün taşmasıyla yaşanan su baskınının etkileri günler geçmesine rağmen sürüyor.

Göl sınırlarının genişleyerek yerleşim alanlarına kadar ulaştığı bölgede çok sayıda tiny house, hobi evi ve bungalov sular altında kalırken, mahalle sakinleri değişen koşullara ayak uydurmaya çalışıyor.

Bursa'da arsa diye aldılar şimdi botla geziyorlar! Göl yatağına ev yapmanın bedeli ağır oldu

ULAŞIM DURDU, ARAZİLER SULAR ALTINDA KALDI

Etkili olan sağanak yağışların ardından göl seviyesinin yaklaşık 10 metre yükselmesiyle, göl suları kıyı kesimlerini aşarak mahalle içine kadar ilerledi. Birçok bağlantı yolu ulaşıma kapanırken, çiftçilerin ekili arazileri de sular altında kaldı.

Taşkının ardından bölge adeta gölün bir uzantısına dönüşürken, bazı vatandaşlar evlerini ve eşyalarını kurtarmaya çalışıyor, kimi de oluşan yeni manzaraya uyum sağlayarak günlük yaşamını suyla iç içe sürdürmeye devam ediyor.

BOTLARLA ULAŞIMI SAĞLIYORLAR

Göl kıyısındaki tatil amaçlı yapıların büyük bölümünün etrafı tamamen suyla çevrilirken, araçla ulaşımın mümkün olmadığı noktalara botlarla gidilebildiği öğrenildi. Bölge halkı, suyun çekilmesini beklerken geçici çözümlerle yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Taşkının boyutu dron ile de görüntülendi. Görüntüler doğanın adeta bölgede yeni bir sınır çizdiğini gözler önüne serdi.

Sular altında kalan alanların genişliği, Uluabat Gölü'nün ne denli büyük bir alana yayıldığını bir kez daha ortaya koydu.

Yaşadıkları felaketin boyutunu anlatan tiny house sahibi Tekin Berkdemir, "10 yıldır bu şekilde gelmemişti. 2 yıl önce bir su geldi, diğer kapıya kadar geldi ama fazla değildi. Bu sene ummadığımız gibi her tarafı bastı. Hayvanlar, tavuklar hepsi sular altında kaldı, birçok hayvanım öldü. Köpeklerimi ancak buraya çekebildim. Köylülerin durumu ortada. Her gün gelip kontrol ediyorum, hayvanların kaldığı yere su geldiyse onları ileri alıyorum" diye konuştu.

