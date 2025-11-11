Dursun Özbek'ten Eren Elmalı ve Metehan Baltacı sözleri: Hata yapmış olabilirler!

Dursun Özbek, futbolcularıMetehan Baltacı ve Eren Elmalı'nın da yer aldığıbahis soruşturması ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı, PFDK'ya sevk edilen isimlere verilecek muhtemel cezalar konusunda 'zaman aralığı'vurgusu yaptı.

"AYNI TERAZ İ YE KONULMAMALILAR "

'Turkuvaz Spor Zirvesi'nda gündeme ilişkin soruları cevaplayan sarı-kımrmızılı kulübün başkanı, "Elbette ki bahis oynayan futbolcuların cezalandırılması gerekir ama bir şeye dikkat edilmelidir. 4-5 sene evvel bahis oynayan oyuncu bir hafta önce bahis oynayan oyuncuyla aynı teraziye konulmamalı. Bunlar genç arkadaşlar. Belki o gün itibariyle bunun öneminin farkında olmadan hata yapmış olabilirler. Dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de kendi takımına mı oynamış, yoksa bambaşka liglerde bambaşka yerlerde voleybola, basketbola mı oynamış?Bunun da tespit edilmesi lazım. Bu ayrımı federasyonumuzun yapacağından eminim" dedi.

"SAPLA SAMAN B İ RB İ R İ NDEN AYRILMALI"

Dursun Özbek, "Galatasaray olarak Türk futbolunun pırıl pırıl, tertemiz olması için gerekli bütün faaliyetleri destekliyoruz. Amacımız Türk futbolunun etik değerleri çerçevesinde birleşmesi. Türk futbolunun imajının gerektiği gibi olması için verilen emeklere saygı duyuyoruz ve bütün Türk futbolunun bu manada temizlenmesi hareketine de destek veriyoruz. Zaman aralığına, ne kadar sene evvel oynandığına, ne maksatla oynandığına dikkat etmek lazım. Ona göre karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.