Bahis soruşturmasında şike de çıkabilir! 50 milyonluk bahis oynadığı ortaya çıktı

Bahis olayında hakemlerden sonra futbolumuza beklenen ikinci dalga geldi çattı. Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1.024 futbolcuyu açıkladı ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF, sevklerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca ve tedbirli yapıldığını belirtti.

SÜPER LİG'DEN 14 KULÜP

Sevklerde Süper Lig’in 14 kulübünden oyuncular var. Beşiktaş’tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal, G.Saray’dan Eren Elmalı ile Metehan Baltacı, Trabzonspor’dan ise Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu’nun isimleri sevk listesinde yer aldı.

BU TAKIMLARDAN FUTBOLCU YOK

Sadece Fenerbahçe, Başakşehir, Gençlerbirliği ve Kocaelispor’dan futbolcu yok. 57. maddeye göre bahis oynayan futbolcular için üç aydan bir yıla kadar men cezası var.

2. VE 3. LİG ERTELENDİ

TFF, sevkler sebebiyle kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Ayrıca TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürleri iki hafta ertelendi. Değişen tarihlere göre düzenlenmiş yeni müsabaka programları daha sonra açıklanacak.

İlgili Haber Bahis skandalında sıcak gelişme! İki ligdeki maçlar ertelendi

SORUŞTURMADA ŞİKE DE ÇIKABİLİR!

Eğer maçların sonucuna etki edildi ise şike söz konusu olacak. Bu durumda bahis işine giren başkan, hakem ve futbolcuların rol oynadığı maçlar mercek altına alınacak.

KENDİ MAÇLARINA OYNADILAR MI?

Dün Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’nın şike şüphesiyle ve bazı hakemlerin tutuklanması sonrası 1.024 futbolcunun bahisten PFDK’ya gönderilmesi futbolumuz için birçok soru işaretini beraberinde getirdi. Eğer mahkemede özellikle Özkaya’nın suçu sabit olursa şike suçu resmîleşmiş olacak. Diğer yandan sevk alan futbolcuların özellikle kendi maçlarına bahis oynayıp oynamadıkları ise belli değil. Eğer kendi maçlarında bahis yaptılarsa bu da yer aldıkları ligler için ayrı bir sıkıntıyı beraberinde getirecek.

GEÇMİŞ MAÇLARIN İPTALİ SÖZ KONUSU OLUR

Eğer kulüp başkanı ve hakemlerin maçların sonucunu etkileme yönünde bir durum belirlenirse sıkıntı büyür. O durumda sonucu etkilenen maçlar belirlenir ve geçmişe dönük karşılaşmaların iptali söz konusu. Eğer çok sayıda maçta bu gerçekleşmişse federasyonun liglerin tescili konusunda yeni bir değerlendirme yapmak zorunda kalma durumu söz konusu (Futbol Müsabaka Talimatı’nın 26. Maddesinin 4’üncü bendi). TFF, mahkeme sonucuna göre hareket edecek.

MİLYONLARA VARAN BAHİS

Şüpheli hakem Nevzat Okat’ın MASAK incelemesinde bahis hacmi (2021-2025 arasında) 50 milyon lira olarak tespit edildi.

Hakem Yakup Yapıcı ifadesinde yasa dışı bahis oynadığını kabul etti. Yapıcı’nın üç bahis firmasındaki işlem hacmi 8,5 milyon TL.

Bir başka tutuklu hakem Erkan Arslan’ın, bahis sitelerine 4 yılda 6 milyon 544 bin 87 TL yatırdığı öğrenildi.