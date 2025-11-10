Galatasaray'da bahisten 2 futbolcu sevk edildi: Gerçek ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde yürütülen geniş kapsamlı bahis soruşturmasıyla ilgili bir açıklama yaparak 1024 futbolcunun PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

GALATASARAY'DAN İKİ İSİM VAR

Süper Lig'den 27 futbol bahis oynama gerekçesiyle disipline sevk edilirken Galatasaray'dan iki futbolcu dikkat çekti.

Sarı kırmızılılarda Metehan Baltacı ve Evren Eren Elmalı, bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer aldı.

Eren Elmalı'nın Silivrispor'da oynadığı dönemde bahis oynadığı bilgisine ulaşıldı.

EREN ELMALI GERÇEĞİNİ AÇIKLADI

HTSpor'da konuşan Türkiye Gazetesi Yazarı Tahir Kum, "Eren Elmalı'nın; Kasımpaşa, Trabzonspor veya Galatasaray'da oynarken bir bahis işlemi yok. 4 yıl 10 ay önce, alt liglerde oynadığı tek kuponluk bir bahis işlemi var." ifadelerini kullandı.