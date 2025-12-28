Türkiye genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, eğitim-öğretim faaliyetlerini yeniden gündemin merkezine taşıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün peş peşe yaptığı uyarıların ardından öğrenciler, veliler ve eğitimciler “Üniversiteler yarın tatil mi? ve Yarın okullar tatil mi?” sorularına cevap aramaya başladı. Valiliklerden gelen son açıklamalarla birlikte 29 Aralık Pazartesi günü için bazı illerde eğitime ara verildiği duyuruldu.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara ve buzlanma riskine neden oldu. Yetkililer öğrenci ve vatandaşların güvenliğini ön planda tutarak bazı illerde eğitim-öğretime geçici olarak ara verilmesi yönünde karar aldı. Alınan kararlar, Valilikler tarafından resmi kanallar aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu. Peki, üniversiteler yarın tatil mi?

Üniversiteler yarın tatil mi? 29 Aralık Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzcede kar tatili ilan edildi!

ÜNİVERSİTELER YARIN TATİL Mİ?

Valilik kararları çoğu zaman il genelindeki ilk ve ortaöğretim kurumlarını kapsarken, üniversiteler bu kapsamın dışında kalıyor. Üniversiteler idari açıdan özerk yapıya sahip olduğu için eğitim-öğretime ara verilmesine ilişkin kararlar rektörlükler tarafından alınıyor.

Bu nedenle üniversite öğrencilerinin, kendi okullarından yapılacak resmi açıklamaları takip etmeleri gerekiyor.

VAN, ZONGULDAK, KARABÜK, BOLU VE DÜZCE’DE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce’de kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime ara verildiği açıklandı. Fakat alınan kararlar üniversiteleri kapsamıyor.

Üniversite öğrencilerinin, kendi üniversitelerinin resmi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından yapılacak duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

