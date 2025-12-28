Düzce’de hafta sonu boyunca etkili olan yağışlı hava, Pazartesi günü için kar ve buzlanma riskini beraberinde getirdi. Meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda alınan tedbirler kapsamında Düzce Valiliği 29 Aralık Pazartesi günü için açıklamada bulundu! Peki, Düzce'de yarın okullar tatil mi? İşte cevabı ve merak edilen tüm detaylar...

Düzce'de bu akşam saatlerinde kuvvetli yağmurla etkisini sürdüren yağışların, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor. Pazartesi sabah saatlerinde ise yoğun kar yağışı öngörülüyor. Peki, Düzce'de yarın okullar tatil mi, Düzce Valiliği açıklama yaptı mı?

DÜZCE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce'de 29 Aralık Pazartesi günü için okullar tatil ilan edildi. Düzce genelinde etkisini artırması beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Düzce Valiliği duyurusunda şu ifadelere yer verdi;

Hafta sonu boyunca vilayetimiz genelinde etkili olan ve meteorolojik tahminlere göre yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 29 Aralık 2025 Pazartesi (Yarın) vilayetimiz genelinde resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ile Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca; kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile (sağlık, güvenlik gibi 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği ilgili birimler tarafından değerlendirilerek planlanacaktır) malûl, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DÜZCE VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Düzce Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da 29 Aralık Pazartesi günü idari izinli sayılacak.

Sağlık ve güvenlik gibi 24 saat esasına göre çalışan birimlerde görevli personelin durumu ise kurumların kendi planlamasına bırakıldı.

DÜZCE HAVA DURUMU

29 Aralık Pazartesi: Yoğun kar yağışlı, en düşük 1, en yüksek 2 derece

30 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu, en düşük -5, en yüksek 8 derece

31 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı, en düşük 1, en yüksek 2 derece

01 Ocak Perşembe: Kar yağışlı, en düşük -8, en yüksek 1 derece

02 Ocak Cuma: Az bulutlu, en düşük -8, en yüksek 3 derece



