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Sacha Boey, Galatasaray'a dönüş teklifini reddetti! Nedeni ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sacha Boey, Galatasaray&#039;a dönüş teklifini reddetti! Nedeni ortaya çıktı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Sacha Boey, yapılan teklifi yeterli bulmadı. Fransız sağ bek, şu an için sarı-kırmızılılara geri dönmeyi düşünmüyor.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Sacha Boey'i yeniden kadrosuna katma planı, Fransız futbolcunun olumsuz cevabıyla karşılaştı.

Sacha Boey, Galatasaray'a dönüş teklifini reddetti! Nedeni ortaya çıktı - 1. Resim

Alman basınının haberine göre, sarı-kırmızılıların Boey için yaptığı teklifi yeterli bulmayan 23 yaşındaki sağ bek, Galatasaray'a dönüş fikrine şu aşamada sıcak bakmadığını dile getirdi. Fransız yıldız, 'Şu an planlarımda Galatasaray'a dönmek yok' ifadelerini kullandı.

Sacha Boey, Galatasaray'a dönüş teklifini reddetti! Nedeni ortaya çıktı - 2. Resim

Bayern Münih ise genç oyuncunun önümüzdeki sezon daha fazla sorumluluk almasını planladığı belirtildi. Geride kalan sezonda Alman ekibiyle 17 maça çıkan Sacha Boey, 2 asistlik katkı sundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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