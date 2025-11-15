MasterChef Türkiye’nin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak edilirken, TV8 yayın akışında yapılan değişiklik dikkat çekti. Milli maç nedeniyle programın yayın saatinde düzenleme yapıldı. 15 Kasım TV8 yayın akışında MasterChef yeni bölüm bu akşam var mı araştırılıyor.

MasterChef Türkiye, her akşam ekrana gelen bölümleriyle yarışmacıları ve izleyicileri heyecanlandırmaya devam ediyor. Ancak bugün TV8 yayın akışına bakan izleyiciler, MasterChef’in her zamanki saatinde yer almadığını fark etti. Bunun sebebi ve programın yeni bölüm saatinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor.

BU AKŞAM MASTERCHEF YENİ BÖLÜM YOK MU, NEDEN YOK?

MasterChef Türkiye’nin bu akşam A Milli Futbol Takımı’nın Bulgaristan ile oynayacağı 2026 Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmasının TV8’den canlı yayınlanması nedeniyle geç başlıyor. Maçın saat 20.00’de başlayacak olması nedeniyle MasterChef’in yayın saati ileri alındı. Bu nedenle MasterChef, bugün normal saatinde ekrana gelmeyecek.

TV8’in canlı maç yayını sonrası program akışı yeniden MasterChef’e dönecek.

MasterChef Türkiye yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek ancak 22.15’te başlayacak. Yarışmanın yeni bölümü, Bulgaristan-Türkiye maçının ardından yayınlanacak. Programın, eleme gecesi olması nedeniyle yoğun bir rekabetin yaşanacağı bir bölüm olması bekleniyor.

Bu akşam Ayten, Murat Can, Sümeyye ve Barış’ın eleme potasında mücadele edeceği kritik bir bölüm yayınlanacak. İki etap sonucunda en düşük puanı alan yarışmacı bu hafta yarışmaya veda edecek.

15 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI

06.00 Tuzak

08.00 Oynat Bakalım

08.45 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

17.30 MasterChef Türkiye

18.45 Maç Önü / Türkiye - Bulgaristan

20.00 Türkiye - Bulgaristan / Canlı

22.15 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

İREM ÖZCAN

