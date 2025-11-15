Alman Meclisi'nde USB krizi! Vekillere gizemli mesaj içeren paketler gönderildi
Almanya Federal Meclisi’nde çok sayıda milletvekiline İngilizce ön yazıyla birlikte gizemli USB bellekler gönderilmesi güvenlik alarmına yol açtı. Farklı partilerden birçok ofise ulaşan paketler üzerine Meclis Polisi acil uyarı yayımlayarak USB’lerin kesinlikle bilgisayarlara takılmamasını istedi.
- İngilizce ön yazıyla gönderilen paketlerin farklı partilerden birçok ofise ulaştığı öğrenildi.
- Meclis Polisi, milletvekillerini USB bellekleri bağlamamalarını ve Meclis Polisine teslim etmelerini istedi.
- Parti grupları, şüpheli postalara karşı dikkatli olunma uyarısı yaptı.
- Mektupların ve USB belleklerin içeriği hakkında bilgi verilmedi.
Almanya Federal Meclisi’nde bu hafta milletvekillerine gönderilen şüpheli USB bellekler nedeniyle güvenlik birimleri harekete geçti.
İngilizce yazılmış bir ön yazıyla gönderilen paketlerin farklı partilerden birçok ofise ulaştığı öğrenildi.
Meclis Polisi, olayın ardından tüm grup yönetimlerine elektronik posta göndererek milletvekillerini uyardı.
Yazıda "Bazı parlamento ofislerine İngilizce ön yazılı ve USB bellek içeren postalar ulaşmıştır. Bu USB belleklerin bilgisayarlara bağlanmaması gerekmektedir" ifadesi yer aldı.
USB BELLEKLER GÜVENLİK BİRİMLERİNE TESLİM EDİLİYOR
Milletvekillerinden USB’leri ayrı bir zarf içinde Meclis Polisine teslim etmeleri istendi. Uyarının ardından parti grupları kendi milletvekillerine ve personellerine özel duyuru geçerek şüpheli postalara karşı dikkatli olunmasını istedi.
Bazı milletvekillerinin bellekleri talimatlara uygun şekilde imha ettiği aktarıldı. Ancak 630 üyeli Meclis’te kaç milletvekiline şüpheli paket gönderildiği henüz bilinmiyor.
İÇERİK HAKKINDA BİLGİ VERİLMİYOR
Meclis Polisi ve parlamento grupları, mektupların ve USB belleklerin içeriğine ilişkin açıklama yapmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
AFD VE SPD'DE DE BENZER BİLDİRİMLER VAR
AfD fraksiyonu, birkaç milletvekiline aynı içerikte mektup ulaştığını duyurdu. Fraksiyon sözcüsü, bilinen vakalardaki USB belleklerin Meclis Polisine teslim edildiğini söyledi. Sol Parti ise şu ana kadar kendi milletvekillerine böyle bir mektup ulaşmadığını açıkladı.