Almanya Federal Meclisi’nde çok sayıda milletvekiline İngilizce ön yazıyla birlikte gizemli USB bellekler gönderilmesi güvenlik alarmına yol açtı. Farklı partilerden birçok ofise ulaşan paketler üzerine Meclis Polisi acil uyarı yayımlayarak USB’lerin kesinlikle bilgisayarlara takılmamasını istedi.

Almanya Federal Meclisi’nde bu hafta milletvekillerine gönderilen şüpheli USB bellekler nedeniyle güvenlik birimleri harekete geçti.

İngilizce yazılmış bir ön yazıyla gönderilen paketlerin farklı partilerden birçok ofise ulaştığı öğrenildi.

Meclis Polisi, olayın ardından tüm grup yönetimlerine elektronik posta göndererek milletvekillerini uyardı.

Yazıda "Bazı parlamento ofislerine İngilizce ön yazılı ve USB bellek içeren postalar ulaşmıştır. Bu USB belleklerin bilgisayarlara bağlanmaması gerekmektedir" ifadesi yer aldı.

USB BELLEKLER GÜVENLİK BİRİMLERİNE TESLİM EDİLİYOR

Milletvekillerinden USB’leri ayrı bir zarf içinde Meclis Polisine teslim etmeleri istendi. Uyarının ardından parti grupları kendi milletvekillerine ve personellerine özel duyuru geçerek şüpheli postalara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Bazı milletvekillerinin bellekleri talimatlara uygun şekilde imha ettiği aktarıldı. Ancak 630 üyeli Meclis’te kaç milletvekiline şüpheli paket gönderildiği henüz bilinmiyor.

İÇERİK HAKKINDA BİLGİ VERİLMİYOR

Meclis Polisi ve parlamento grupları, mektupların ve USB belleklerin içeriğine ilişkin açıklama yapmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AFD VE SPD'DE DE BENZER BİLDİRİMLER VAR

AfD fraksiyonu, birkaç milletvekiline aynı içerikte mektup ulaştığını duyurdu. Fraksiyon sözcüsü, bilinen vakalardaki USB belleklerin Meclis Polisine teslim edildiğini söyledi. Sol Parti ise şu ana kadar kendi milletvekillerine böyle bir mektup ulaşmadığını açıkladı.

MÜZEYYEN BIYIK

Haberle İlgili Daha Fazlası