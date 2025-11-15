Azerbaycan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları sırasında Azerbaycan Büyükelçiliğinin alanına İskender tipi füze düşmesi nedeniyle Rusya'ya nota verdi.

Kiev’de gece yarısı düzenlenen saldırıda Rus güçleri, Azerbaycan'ın Ukrayna’daki büyükelçiliğini hedef aldı.

Patlama, Artem füze tesisinin hemen yanında bulunan elçilik arazisine isabet etti.

Çevre çitinin bir bölümü tamamen yıkıldı, konsolosluk bölümü, idari bina ve resmi araçlar ağır hasar aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde bu saldırının ilk olmadığını söyledi.

Yerel saatle 01.00 civarında Kiev'e yapılan füze ve İHA saldırıları sırasında büyükelçilik alanına İskender tipi füzenin düşmesi üzerine Bakü'nün tepkisinin ve itiraz notasının Yevdokimov'a iletildiği aktarıldı.

Aliyev, Rus güçlerinin Ukrayna’daki Azerbaycan büyükelçiliğini ve diğer tesislerini daha önce de hedef aldığını ifade etti.

AZERBAYCAN DIŞİŞLERİNDEN PROTESTO NOTASI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov’u bakanlığa çağırdı ve kendisine resmi protesto notası verdi.

Moskova yönetiminden olayla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

Dışişleri yetkilileri, büyükelçiliğin faaliyetlerine devam ettiğini ve personelin tahliye edilmesinin gündemde olmadığını paylaştı.

Açıklamalara göre saldırı, 14 Kasım’da gece saat 01.00 sularında düzenlenen füze ve İHA saldırıları sırasında İskender tipi bir füzenin elçilik arazisine düşmesiyle gerçekleşti. İnsan kaybı yaşanmadı ancak diplomatik temsilciliğe ciddi zarar oluştu.

ZELENSKİY: AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİLİĞİ İSKENDER ROKETİNİN ENKAZIYLA ZARAR GÖRDÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, saldırının ardından sosyal medya platformu X’te bir paylaşım yaptı.

Zelenskiy, Rusya’nın gece boyunca balistik ve aerobalistik silahlar dahil yaklaşık 430 İHA ve 18 füze kullandığını belirtti. Paylaşımında, "Azerbaycan büyükelçiliği İskender roketinin enkazından zarar gördü" diyen Zelenskiy, Kiev’de onlarca evin hasar gördüğünü, saldırılarda çocukların ve hamile bir kadının da yaralandığını ifade etti.

Saldırıların Kiev başta olmak üzere Harkov, Odessa ve Sumı bölgelerine de isabet ettiği açıklandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Zelenskiy ile Aliyev arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin açıklama yayımladı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, diplomatik temsilciliklere yönelik saldırıların uluslararası hukuk normlarına aykırı olduğunu ifade etti.

Görüşmede ayrıca Ukrayna’ya sağlanan insani yardım için teşekkür edildi ve iki lider ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişi yaptı.

MÜZEYYEN BIYIK

