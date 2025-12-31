Lobi baskısı tutmadı! F-35 satışında geri adım atılmadı
Yahudi ve Yunan lobileri “Türkiye’ye F-35 verilmesin” diye ABD’ye baskı yaptı. Ankara’nın kararlı duruşu lobilerin çabasını boşa çıkardı. Satış için temaslar hızlandı.
- ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışını ciddi şekilde düşündüklerini bildirdi.
- Türkiye'nin 1,4 milyar dolar ödeyerek satın aldığı 6 adet F-35 uçağı, CAATSA yaptırımları sebebiyle teslim edilmemişti.
- Olası bir mutabakatla depolarda tutulan F-35'lerin Türkiye'ye teslimatının önü açılabilir.
- Trump'ın bu açıklaması, bölgedeki siyasi dengeleri önemli ölçüde değiştirmesi bekleniyor.
- F-35'ler, gelişmiş sensörler, yapay zekâ destekli muharebe sistemleri ve veri paylaşım yeteneklerine sahip "beşinci nesil" çok amaçlı savaş uçaklarıdır.
YEŞİM ERASLAN / ANKARA - ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ankara ile Washington ilişkilerinin en önemli başlıklarından biri olan F-35 savaş uçaklarının satışını çok ciddi bir şekilde düşündüklerini açıklamasının ardından gözler yeniden F-35 programına çevrildi.
1,4 milyar dolarlık ödeme yapılarak satın alınan 6 adet F-35 uçağı “ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası” (CAATSA) yaptırımları sebebiyle Türkiye’ye verilmemişti. İki ülke arasında varılabilecek bir mutabakatla öncelikli olarak depolarda tutulan 6 adet F-35’in Türkiye’ye gelmesinin önü açılacak. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin karmaşık olduğu bir dönemde ABD Başkanı Trump’ın yaptığı “Satışı ciddi bir şekilde düşünüyoruz” açıklaması, bölgedeki siyasi dengeleri önemli ölçüde değiştirmesi bekleniyor.
YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ MUHAREBE
Gelişmiş sensörler, yapay zekâ destekli muharebe sistemleri ve veri paylaşım yeteneklerine sahip “beşinci nesil” çok amaçlı savaş uçağı olan F-35’ler, saatte yaklaşık 1.900 kilometre hıza ulaşabiliyor. F-35, hedefleri yalnızca kendi başına bulup vurabilmekle kalmıyor, sensörleriyle bilgileri toplayıp diğer uçaklara veya muharebe sistemlerine iletebilme özelliğine de sahip. Dâhili yakıt kapasitesi, F-16 gibi önceki nesil uçaklardan iki kat daha fazla; bu da menzil avantajı sağlıyor. F-35, toplam 11 silah istasyonuna sahip.
Gizlilik özelliğinin korunması için mühimmatlar dâhili bölmelerde taşınıyor. Ancak gerektiğinde uçağa harici yükler de eklenebiliyor. Bu durumda F-35, görünmezlik avantajını kaybediyor ama taşıma kapasitesini artırarak daha güçlü bir saldırı platformuna dönüşüyor.