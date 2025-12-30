ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye F-35 satışı konusunda açık kapı bırakan açıklamalarının ardından İsrail ve Yunanistan’da endişe büyüdü. Tel Aviv’de yapılan açıklamalar krizin boyut değiştirdiğini gösterirken, bazı İsrailli siyasetçilerin Türkiye’nin güçlenmesini engellemek için “hükümet değişikliği” çağrısına kadar varan skandal taleplerde bulunduğu ortaya çıktı.

İsrail’in eski Dışişleri ve Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Türkiye’nin büyük tehdit olduğunu öne sürerek, skandal talepte bulundu.

Türkiye’nin bölgedeki etkisine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Türklerin Gazze’ye gelişiyle birlikte bölgesel güç dengesi önemli ölçüde değişti. Bu nedenle hükümetin mümkün olan en kısa sürede değiştirilmesi gerekiyor."

Lieberman, “Gazze’deki bir Türk varlığını kesinlikle kabul etmemeliyiz” dedi. Türkiye’nin F-35 sürecine girmesinin ardından Gazze’de sahaya inmesinin bölgedeki dengeleri kökten değiştireceğini söyleyen Lieberman, “Türkler F-35’e sahip olma yolunda ilerliyor; Gazze Şeridi’ne girerlerse güç dengesi dramatik şekilde değişir” ifadelerini kullandı.

Suriye sahasına da değinen Lieberman, “Suriye’de Esad rejiminin yerini El-Kaide tipi bir yapı aldı. İranlılardan ziyade Türkler sahaya geldi ve ekipman kuruyorlar” sözleriyle Türkiye’yi hedef aldı.

F-35 sürecine ilişkin rahatsızlığını gizlemeyen Lieberman, “Türkiye’ye F-35 tedariki konusunda bize hiç sorulmadı” dedi.

İsrail’de aşırı sağın önde gelen isimlerinden Yerleşim Bakanı Orit Strook da Türkiye’yi doğrudan hedef aldı.

Strook, “Türkiye azılı ve tehlikeli bir düşman” dedi. Gazze’de kurulması gündeme gelen uluslararası yapıya değinen Strook, “Türkiye’nin Gazze’deki uluslararası güce katılması zor bir mesele” sözlerini kullandı. Strook, “Bizi soykırımla suçlayan hiçbir ülke anlaşmanın parçası olamaz” ifadesiyle Türkiye’ye kapıyı kapatma çağrısı yaptı.

YUNANİSTAN’DA AYNI SİTEM: LÜTFEN F-35 VERMEYİN

Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis Valinakis, Ankara’nın bu süreci Atina açısından ağır bir tabloya dönüştürdüğünü söyledi.

Valinakis, “Umutlarımızı Netanyahu’nun taktiklerine ve Trump’a baskısına bağlamıştık; Türkiye F-35 tedarik ederse bu büyük bir darbe olur" dedi.

Türkiye’nin bu adımının sadece Yunanistan’ı değil İsrail’i de daha fazla rahatsız ettiğini belirten Valinakis, “Türkiye’nin F-35 tedarik etmesi Yunanistan ve özellikle İsrail için olumsuz bir gelişme olacak” ifadelerini kullandı.

İsrail’in bu süreçte daha agresif davrandığını dile getiren Valinakis, “İsrail bu gelişmeye karşı bizden bile daha fazla mücadele ediyor” dedi. Trump’ın yaklaşımına da değinen Valinakis, “Trump, F-35’lerin İsrail’i tehdit etmeyeceğini söyledi ancak Türkiye’nin uçakları tedarik etmesi halinde Yunanistan için aynı cümleyi kurmadı” sözleriyle Atina’daki endişeyi özetledi.

