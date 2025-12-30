İhlas Haber Ajansı
İstanbul ve Ankara'da DEAŞ'a şafak baskını! 127 kişi gözaltında
Son dakika... Ankara'da DEAŞ'a yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında çatışma bölgeleriyle irtibatları ve örgüt mensubu olduklarına dair deliller tespit edilen 17 şüphelinin gözaltına alındı. İstanbul'da da Yalova'daki alçak saldırı ile bağlantılı olduğu değerlendirilen adreselere şafak baskını yapıldı, 110 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında 11'i yabancı, altısı Türk vatandaşı 17 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, terör örgütü üyelerinin elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu deşifre edildikleri belirtildi. Gözaltına alınan terör örgütü üyelerinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
İSTANBUL'DA 110 GÖZALTI
İstanbul'da da DEAŞ operasyonları yapıldı. Çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 110 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
