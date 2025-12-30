Bir kız evladı olan şehit Turgut Külünk’ün babası Aydın Külünk, Düzce’de yaşıyor. Sabah namazı sonrası ekrandaki alt yazıyı görünce yüreği sızlayan baba “Emekliliği bir yıl önce dolmuştu” dedi. Şehit annesi de “Oğlum, yüksek lisans yapan kızını okutmak için görevine devam ediyordu” diye konuştu.

Çatışmada şehit olan polis memurlarından Turgut Külünk’ün (50) şehadet haberi, Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Sarıyayla köyünde ikamet eden baba Aydın Külünk’e verildi.

Kızı için emekli olmadı! Babası acı haberi alt yazıdan öğrendi

BABASI, ŞEHADET HABERİNİ ALT YAZIDAN ÖĞRENMİŞ

Acı haberi alan baba Külünk, “Namazdan sonra televizyonda Yalova diye altyazı geçince yüreğim köz gibi oldu. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Vatan sağ olsun” dedi.

Kızı için emekli olmadı! Babası acı haberi alt yazıdan öğrendi

EMEKLİLİĞİNİN BİR YIL ÖNCE DOLMUŞTU

Evli ve bir çocuk babası şehidin annesi Kevser Külünk de gözyaşları içinde oğlunun emekliliğinin bir sene önce geldiğini dile getirdi. Anne Külünk, torununun yüksek lisans eğitimi aldığını ifade edip oğlunun “Çocuğumu görev sahibi yapayım” dediğini iletti.

"AMCA BABAM ŞEHİT OLDU"

Engin Külünk de ağabeyinin şehadet haberini hastanede bulunan yeğeninden aldıklarını söyledi. Külünk, “Yeğenim Eslem, ‘Amca babam şehit oldu, başımız sağ olsun’ dedi” diye konuştu.

