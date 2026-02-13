ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya af çıkarmadığı gerekçesiyle İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u sert sözlerle hedef aldı. Herzog’un kendisinden utanması gerektiğini belirten Trump, “Af uygulamaması utanç verici. Onu affetmeli" şeklinde konuştu. Trump'ın sözlerine cevap veren Herzog ise "İsrail egemen bir hukuk devletidir" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump , dün Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Başbakan Benjamin Netanyahu'yu affetmeyi bugüne kadar reddetmesinin "utanç verici" olduğunu söyledi.

Herzog’u sert sözlerle hedef alan ABD Başkanı, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya af çıkarılması gerektiğine inandığının altını çizerek "Onu affetmeyi reddeden bir Cumhurbaşkanı var. Bence bu adam, devam eden bu davada af çıkarmadığı için kendinden utanmalı. (Netanyahu'ya) Af uygulamaması utanç verici. Onu affetmeli." ifadelerinde bulundu. Herzog’un gücünü kaybetmekten korktuğunu belirten Trump, “Bence İsrail halkı onu gerçekten utandırmalı.” dedi.

Trumptan Herzoga Netanyahu çıkışı! İsrailden jet cevap

HERZOG'TAN JET CEVAP

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise şahsını hedef alan Trump’a "İsrail egemen bir hukuk devletidir." cevabını verdi. Herzog, bunu "defalarca açıkladığını" belirterek Netanyahu'nun talebinin Adalet Bakanlığının belirlenen prosedürüne göre işlediğini ve ancak tavsiyeler kendisine ulaştıktan sonra karar verebileceğini vurguladı.

NETANYAHU AFFINI TALEP ETMİŞTİ

Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup göndermişti. Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a kasım sonunda başvuruda bulunmuştu.

