İstanbul Havalimanı'nda bir restoranda oturan yolcu, nefes borusuna yemek kaçınca boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden garsonun yaptığı Heimlich manevrası kadın yolcunun hayatını kurtardı.

Dün İstanbul Havalimanı içerisindeki bir restoranda; iddiaya göre yemek yediği sırada nefes borusuna parça kaçan kadın yolcu bir anda nefessiz kaldı. Masada zor anlar yaşayan yolcuyu fark eden garson hızla müdahale etti.

ÖNCE SU, SONRA HEIMLICH!

Garsonun ilk olarak yolcuya su getirdiği, ardından durumun ciddiyetini anlayarak Heimlich manevrası uyguladığı görüldü. Yapılan müdahalenin ardından yolcunun nefes alarak kendine geldiği ve tekrar yerine oturduğu öğrenildi. Restoranda yaşanan panik anları ve garsonun soğukkanlı müdahalesi iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Havalimanı'nda korkutan anlar! Boğulan yolcuya heimlich manevrası

Haberle İlgili Daha Fazlası