Malatya’nın Arguvan ilçesinde kiracı ile ev sahibi arasında çıkan tartışma şiddete dönüştü. Ev sahibi, kiracısını ruhsatlı tabancasının kabzasıyla darberken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Malatya’nın Arguvan ilçesinde kiracı ile ev sahibi arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Olay, Yeni Mahalle’de gündüz saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre kiracı E.A. ile ev sahibi M.T.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada M.T.Ç., ruhsatlı tabancasının kabzasıyla kiracısına vurdu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.T.Ç., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

