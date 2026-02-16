İhlas Haber Ajansı
Kiracı-ev sahibi kavgası kanlı bitti! Tabancanın kabzasıyla darbetti
Malatya’nın Arguvan ilçesinde kiracı ile ev sahibi arasında çıkan tartışma şiddete dönüştü. Ev sahibi, kiracısını ruhsatlı tabancasının kabzasıyla darberken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Özetle DinleKiracı-ev sahibi kavgası kanlı bitti! Tabancanın k...
Kaydet
3. Sayfa 50 dk önce
Malatya'nın Arguvan ilçesinde kiracı ile ev sahibi arasında çıkan tartışmada, ev sahibi kiracısını tabanca kabzasıyla yaralayarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
- Malatya'nın Arguvan ilçesinde kiracı ile ev sahibi arasında tartışma çıktı.
- Ev sahibi, kiracısını ruhsatlı tabancasının kabzasıyla yaraladı.
- Yaralı kiracı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Ev sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0:00 0:00
1x
Malatya’nın Arguvan ilçesinde kiracı ile ev sahibi arasında çıkan tartışma kanlı bitti.
Olay, Yeni Mahalle’de gündüz saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre kiracı E.A. ile ev sahibi M.T.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada M.T.Ç., ruhsatlı tabancasının kabzasıyla kiracısına vurdu.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Çocuğa taciz iddiasıyla tutuklanmıştı! CHP'li Hasbi Dede'yi çalışanları da yalanladı
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan M.T.Ç., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR